Сектор Газа потерял две трети своих медучреждений
В секторе Газа из-за авиаударов, нехватки топлива и лекарств приостановили работу более 60% медицинских учреждений. Министр здравоохранения Палестинской национальной администрации Май аль-Кайла сообщила об этом CNN.
По ее информации, 16 из 35 больниц и 51 из 72 медицинских центров закрыли из-за бомбардировок, нехватки топлива и медикаментов. Это свыше 60% всех учреждений здравоохранения сектора Газа.
Палестинское общество Красного Полумесяца призвало международное сообщество помочь лекарствами и расходными материалами для помощи больным. По информации организации, под угрозой закрытия оказалась больница «Аль-Кудс». Ее запасов топлива хватит на двое суток работы, после чего обесточат спасательное оборудование, неонатальные инкубаторы и отделения интенсивной терапии. В здании больницы укрылись 14 тысяч беженцев.
«Аль-Кудс» расположена в районе Тель-эль-Хава к юго-западу от города Газы. Израильские военные 30 октября обстреляли ее окрестности. Палестинские журналисты заявили, что таким образом они попытались вынудить беженцев уйти на юг анклава.