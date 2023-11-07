Сектор Газа потерял две трети своих медучреждений

По ее информации, 16 из 35 больниц и 51 из 72 медицинских центров закрыли из-за бомбардировок, нехватки топлива и медикаментов. Это свыше 60% всех учреждений здравоохранения сектора Газа.

Палестинское общество Красного Полумесяца призвало международное сообщество помочь лекарствами и расходными материалами для помощи больным. По информации организации, под угрозой закрытия оказалась больница «Аль-Кудс». Ее запасов топлива хватит на двое суток работы, после чего обесточат спасательное оборудование, неонатальные инкубаторы и отделения интенсивной терапии. В здании больницы укрылись 14 тысяч беженцев.

«Аль-Кудс» расположена в районе Тель-эль-Хава к юго-западу от города Газы. Израильские военные 30 октября обстреляли ее окрестности. Палестинские журналисты заявили, что таким образом они попытались вынудить беженцев уйти на юг анклава.