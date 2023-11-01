Сектор Газа полностью отрезали от связи — СМИ
В Газе перестали работать телевидение и интернет-коммуникации. Об этом сообщила палестинская телекомпания Paltel в соцсети X (экс-Twitter).
«Мы с сожалением объявляем о полном прекращении предоставления всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа», - отметили в публикации.
В анклаве восстанавливали международную связь. Однако спустя время ее вновь отключили, уточнил телеканал Paltel. Что послужило причиной прерывания связи, неизвестно.
Накануне Армия обороны Израиля сообщила о начале ожесточенных боев в секторе Газа. На территории анклава ЦАХАЛ начал бороться с радикальным палестинским движением ХАМАС.
По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева , на эскалацию конфликта Израиля и Палестины повлияли Соединенные Штаты. Администрация президента США Джо Байдена продолжила подогревать противостояние двух сторон, подчеркнул он.