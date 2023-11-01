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«Мы с сожалением объявляем о полном прекращении предоставления всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа», - отметили в публикации.

В анклаве восстанавливали международную связь. Однако спустя время ее вновь отключили, уточнил телеканал Paltel. Что послужило причиной прерывания связи, неизвестно.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила о начале ожесточенных боев в секторе Газа. На территории анклава ЦАХАЛ начал бороться с радикальным палестинским движением ХАМАС.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева , на эскалацию конфликта Израиля и Палестины повлияли Соединенные Штаты. Администрация президента США Джо Байдена продолжила подогревать противостояние двух сторон, подчеркнул он.