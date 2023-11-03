03 ноября 2023, 00:32

Сектор Газа полностью окружили израильские военные — генерал Хагари

Unsplash
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Израильские войска окружили сектор Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари во время брифинга, его слова привело издание «Гаарец».

«Усилия по окружению города Газа завершены. <…> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», - отметил он.

Ранее, 30 октября, Хагари заявил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) постепенно продвигается по анклаву и расширяет операции в соответствии с планом. Тогда за сутки в Газу проникли дополнительные бронетанковые, инженерные, пехотные и артиллерийские силы.

В этот же день в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля уничтожили высокопоставленных командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Среди них оказались командующий военно-морскими силами в центральной бригаде и командир противотанкового ракетного подразделения батальона.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 23:41
«Денег уже не будет». На Украине заявили об отдалении Запада от Зеленского
Официальный сайт Президента Украины
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Запад начал кампанию по отдалению от президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он обратил внимание на обложки журнала Time, публиковавшего посвященные Зеленскому материалы. В 2022 году портрет президента Украины размещали на первой странице крупным планом. Теперь его снимки «оказались в тени».

«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег уже не будет. Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского», - заявил Соскин.

Экс-советник Кучмы напомнил, что ВСУ больше не наступают в зоне боевых действий, поэтому власти Соединенных Штатов не получат новостей об успехах Украины в зоне спецоперации. На некоторых участках украинская армия вовсе отступает, а под Купянском ВСУ оказались на грани поражения.

Российские артиллеристы ранее помешали наступлению Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Бойцы ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ , выполняя огневые задачи по уничтожению батарей армии противника.

Владимир Зеленский Запад Украина
02 ноября 2023, 23:20
Жителя Украины задержали за песню на русском языке в машине
pxhere.com
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На Украине мужчину привлекли к ответственности из-за того, что он в своей машине слушал песню на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в Днепропетровске. Мужчина рассказал, что открыл двери личного автомобиля и на большой громкости включил композицию Григория Лепса «Родина-мать». Человека задержали и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

В октябре служивших в Закарпатской области Украины пограничников отправили на передовую за прослушивание песен российской группы «Руки вверх!».

Подобные наказания за любую провинность стали распространенным явлением из-за нехватки живой силы на поле боя, рассказал экс-руководитель отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Руслан Сыровой.

Ранее эфир одного из украинских телеканалов прервал хит «Я русский» певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Причиной вставки стал взлом телевизионной сети хакерами.

Русский язык Украина
02 ноября 2023, 22:10
Взрывы прозвучали в Харькове и Полтавской области на Украине
Unsplash
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Взрывы прозвучали в Харькове и Полтавской области на Украине. Об этом сообщило интернет-издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

«В Полтавской области шумно. Работает ПВО по Shahed», - написали в украинском Telegram-канале «Карта воздушных тревог».

В Telegram-канале издания «Украины.ру» сообщили о взрывах в Харькове и летящих в сторону Николаевской области «Геранях».

Согласно онлайн-карте воздушных тревог сирены гудят в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Жители Кременчуга Полтавской области Украины сообщили о взрывах 1 ноября. Воздушную тревогу объявили в половине областей страны.

Взрывы Украина
02 ноября 2023, 21:53
Решение об импичменте Байдена скоро примут в США
РИА «Новости»
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Скоро примут решение о вынесении импичмента американскому лидеру Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос про доказательства для начала процедуры, передал ТАСС.

Сам лидер Штатов называл возможный импичмент целью республиканцев, которые желают остановить работу правительства. Он отмечал, что не зацикливается на этой процедуре и больше сконцентрирован на работе.

Ранее телеканал NBC сообщил, что рейтинг одобрения работы Байдена американцами достиг антирекорда. Деятельность главы государства не одобряют 56% избирателей, это самый низкий результат после его вступления в должность в 2020 году.

«Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу», - заявил он.

По словам Джонсона, принятое решение будет зависеть от того, какие найдут доказательства и «к чему они приведут». Он не стал рассчитывать на определенный результат раньше времени.

США Джо Байден

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