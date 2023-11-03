«Усилия по окружению города Газа завершены. <…> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», - отметил он.

Ранее, 30 октября, Хагари заявил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) постепенно продвигается по анклаву и расширяет операции в соответствии с планом. Тогда за сутки в Газу проникли дополнительные бронетанковые, инженерные, пехотные и артиллерийские силы.

В этот же день в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля уничтожили высокопоставленных командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Среди них оказались командующий военно-морскими силами в центральной бригаде и командир противотанкового ракетного подразделения батальона.