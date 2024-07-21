21 июля 2024, 19:15

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

Global Look Press
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Жительница израильского города Герцлия жестоко убила шестилетнего сына и собаку, а после отправилась в ТЦ с кухонным топором, где попыталась напасть на охранников. Окровавленную женщину в неадекватном состоянии задержали. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Шла с топором и улыбалась Информация о задержании женщины с топором у торгового центра «Семь звезд» в Герцлии появилась в минувшую среду, 17 июля. По данным местной радиостанции Kan , она напала на охранника, а потом села у входа в ТЦ и начала медитировать.

В Telegram-каналах разлетелись видео, которые успели снять очевидцы. На записях можно видеть босую улыбающуюся женщину в крови и с топором. Кадры сделали, как раз когда она шла к ТЦ, стягивая с себя одежду.

В пресс-службе полиции сообщили, что охранник торгового центра получил легкие травмы, а женщину арестовали.

Убийство ребенка и собаки При проверке выяснилось, что задержанная - местная жительница, ей 33 года. Также в полиции отметили, что незадолго до этого в квартире одного из домов в Герцлии нашли погибшего шестилетнего мальчика. На теле ребенка были многочисленные травмы и следы насилия, уточнила газета Time of Israel.

Источники издания заявили, что задержанную подозревают в убийстве сына и собаки. Также ее должны были проверить на наркотики, под действием которых она расправилась с мальчиком и животным, а потом ушла в ТЦ, отметила Kan.

Собеседники радиостанции обратили внимание, что семья раньше не попадала в поле зрение правоохранителей, а отец погибшего ребенка, по их словам, служит в резерве в районе границы с сектором Газа. Из части мужчина вернулся сразу же после того, как узнал о трагедии.

Слухи о сектантстве Через несколько дней местные СМИ сообщили, что задержанная женщина призналась в преступлениях и подробно описала, как взяла топор и убила своего ребенка и собаку.

Причем сначала на допросах она вела себя странно, говорила бессвязно, упоминала пришельцев. Но вскоре смогла дать четкие показания.

По словам одного из полицейских, она рассказала обо всем, что произошло в квартире, «с удивительной ясностью». Мальчика похоронили 18 июля на кладбище в Иерусалиме.

Некоторые издания позже публиковали данные о том, что мать погибшего якобы была связана с сектой сатанистов. При этом авторы сообщений отмечали, что подтверждения этой информации пока нет.

По одной из версий, которую обсуждали в соцсетях, арестованная женщина якобы связана с сектой, члены которой были поглощены идеей «освобождения детей от нечисти» и «изгнания бесов».

Израиль Убийства Дети
21 июля 2024, 18:43
Три человека стали жертвами массовой стрельбы в США
Global Look Press
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Массовая стрельба произошла на вечеринке в Филадельфии, погибли три человека, еще как минимум семеро пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации источника, ЧП произошло во время вечеринки с участием до 150 человек. Среди погибших - 33-летний мужчина, который скончался на месте.

По мнению правоохранителей, целью нападения был именно он, потому что в него стреляли с близкого расстояния. Другой гость получил тяжелые огнестрельные ранения и умер в больнице. Сведений о третьей жертве пока что нет.

Следователи не исключают, что стрелявших было несколько. На месте происшествия полицейские нашли одну единицу огнестрельного оружия и до 30 гильз.

Вечером 13 июля стрельба произошла в пенсильванском городе Батлер, где на предвыборном мероприятии выступал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Пуля лишь задела его ухо, стрелка ликвидировали.

США Стрельба
21 июля 2024, 18:18
Немецкая разведка столкнулась с дефицитом кадров
Global Look Press
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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) начала испытывать кадровый голод, в настоящее время не заполнены примерно 700 вакансий.  Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, в службе работают 6,5 тысячи женщин и мужчин. Многие из претендентов не хотят отказываться от удаленной домашней работы, к которой привыкли во время пандемии COVID-19.

При этом у работников службы разведки количество больничных больше, чем у остального населения страны. Около 30 и выше дней в году отсутствовали на работе свыше 1000 специалистов BND.

В марте служба запустила рекламу профессии в Сети, которая попала во внимание 10 миллионов человек. Кандидатами из них стали 10 000 человек, однако работу в итоге не получил никто.

Ранее военные расходы Германии назвали недостаточными для противостояния России.

Разведка Германия
21 июля 2024, 17:53
Пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки
РИА «Новости»
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Туристический сектор в Турции начал испытывать проблемы с посещаемостью в пик сезона, некоторым ресторанам пришлось объявить о скидках. Об этом сообщила газета Sabah.

«Туристический сектор в 2024 году не смог найти ожидаемого движения. После попыток отелей заполнять пустующие номера шаг назад сделали и рестораны. Потеря ими клиентов ускорилась. Столы остаются пустыми. В связи с этим многие заведения начали предоставлять скидки в размере 10-20%, а другие отменили плату за входное обслуживание», - сообщили журналисты.

Председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума Махмут Сердар Кочадон отметил, что спрос на дорогой сегмент ресторанов остался на прежнем уровне, а в нижнем и среднем сегментах наблюдается резкое снижение потока туристов.

«Наши предприятия работают, чтобы не провести сезон совсем впустую. Но они не могут сделать скидки в 40-50%, такой прибыли все равно нет», - отметил он.

Ранее россиянам посоветовали не рассчитывать на горящие путевки.

Турция Туризм
21 июля 2024, 17:44
Путин поздравил Асада с 80-летием отношений России и Сирии
РИА «Новости»
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Россия поддержит Сирию в ее стремлении к суверенитету, единству и безопасности. Об этом написал в своей телеграмме лидеру страны Башару Асаду президент Владимир Путин, поздравляя его с 80-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Полный текст опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что за прошедшие годы страны накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, а также добились успеха в борьбе с террористами.

«Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», - указано в телеграмме Путина.

Глава государства добавил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с сирийским коллегой в сферах и областях, которые полностью отвечают интересам народов двух стран.

Путин пожелал Асаду здоровья и успехов, а всем жителям ближневосточного государства благополучия и процветания.

Вопрос Сирии станет одной из тем предстоящего визита президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что сейчас предпринимает все шаги для начала переговорного процесса с соседней страной , которая сильно пострадала от длительных боевых действий.

Сирия Международные отношения Россия Владимир Путин

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