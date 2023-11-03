«Сексизм в чистом виде». Эротическая фотосессия в угольной шахте спровоцировала скандал в Польше
В Польше разгорелся скандал из-за эротической фотосессии, проведенной в действующей угольной шахте «Богданка». Об этом сообщила газета Wyborcza.
В мероприятии приняли участие обнаженные модели. Их сфотографировали на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники. Снимки получила депутат сейма Польши Марта Вцисло.
«Эти фотографии я получила от шахтеров. Сначала я подумала, что это какая-то шутка, но оказалось, что нет», - написала она.
Снимки вызвали шквал возмущений среди пользователей Сети. Комментаторы написали, что это «позор», «сексизм в чистом виде» и «преднамеренная объективация женщин». Правление шахты заявило, что фотосессию для календаря провела фирма, поставляющая «Богданке» оборудование.