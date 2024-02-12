Секретный и расточительный. FT рассказала о тайном клубе европейских банкиров

Этот клуб, по данным газеты, существует уже несколько десятков лет. Организация носит название Международный институт банковских исследований (Institut International d’Etudes Bancaires, сокращенно IIEB).

Осенью прошлого года IIEB организовала в Цюрихе трехдневную встречу 40 самых влиятельных представителей европейской банковской сферы Европы. В ней приняли участие, в частности, управляющий ЦБ Швейцарии Томас Йордан и глава Минфина страны Карин Келлер-Суттер. На повестке было, помимо прочего, плачевное состояние банка Credit Suisse и его слияние с UBS.

FT отметила, что IIEB представляет самый секретный клуб европейских финансистов, где главы банков встречаются с лидерами разных стран и председателями Центробанков.

«Это не Давос, где каждый может купить себе членство», - заявил газете один из членов клуба.

Основали IIEB в Париже еще в 1950 году, чтобы на высшем уровне обсуждать события в экономике и банковской сфере. Встречи клуба проходили в королевских дворцах и роскошных отелях. Участники этого клуба, как отметила FT, не только обсуждают актуальные вопросы, но ездят на частные экскурсии по историческим достопримечательностям.

Например, одна из встреч в 2010 году проходила в пятизвездочном отеле Grand Hôtel в Стокгольме. Членам клуба предложили праздничный ужин и посещение оперного театра, а их женам - тур по магазинам.

Председатель правления шведского банка Handelsbanken Пер Боман был одним из организаторов мероприятия, но незадолго до встречи решил покинуть клуб. Его недовольство вызвало излишнее расточительство и отсутствие прозрачности.