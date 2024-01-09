Секретные тоннели ортодоксальных евреев нашли под Нью-Йорком

О существовании тоннелей стало известно в декабре, когда их нашел местный раввин. Они должны были соединить синагогу с еврейской ритуальной баней - миквой, расположенной на той же улице. В ночь на 9 января тоннели планировалось залить цементом, но молодые иудеи яростно запротестовали. Они бросались перед спецтехникой, чтобы помешать рабочим.

Правоохранители задержали 12 человек.

В соцсетях распространилось видео, на котором показано, как мужчина использовал тоннель из здания синагоги, чтобы выйти на тротуар и таким образом избежать задержания.

Ранее стало известно о попытке ученых найти тайные помещения под Большим сфинксом в Египте. Там может находиться «зал знаний» с достижениями местной культуры.