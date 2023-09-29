Секретные чертежи вертолета Apache появились на сайте онлайн-игры War Thunder

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Секретную документацию выложил один из геймеров под ником BarteG98PL. В ней оказалась техническая информации: схема бронирования вертолета, слабые места, количество вооружений и многое другое. В документах указано, что их распространение разрешено Министерству обороны США и подрядчикам военного ведомства.

Это не первый случай, когда секретная военная информация оказывается на сайте War Thunder. В октябре 2021 года французский танкист выложил на форуме игры секретные документы по управлению танком Leclerc. Пользователи поспорили о том, насколько достоверно боевая машина изображена в игре. Чтобы доказать свою правоту, один из участников спора опубликовал часть секретного руководства.

В июле того же года другой пользователь выложил на сайт засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2. Таким образом он пытался доказать разработчикам игры, что они неправильно смоделировали военную машину.

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