Секретная служба США проверит удаленный пост Маска о покушении на Байдена

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«Секретная служба изучает публикацию Маска», - указали авторы материала.

Спецслужба планирует выяснить, представляет ли объект расследования опасность для охраняемых лиц. Журналисты подчеркнули, что угрозы главе Белого дома или вице-президенту Соединенных Штатов являются уголовным преступлением. Подробности расследования в материале не привели.

Маск отреагировал на второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа , которое произошло возле гольф-клуба во Флориде. Бизнесмен в соцсети Х задался вопросом, почему подобное не происходит с Байденом или Харрис.

Белый дом осудил слова Маска. После бизнесмен заявил о всеобъемлющей цензуре в США.