Секретная служба признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Трампа

Читайте нас в:

«В субботу Секретная служба подтвердила, что отклоняла поступавшие запросы на дополнительные федеральные ресурсы, которые запрашивали представители Дональда Трампа в течение последних двух лет», - отметили журналисты.

Гульеми отметил, что запросы об усилении охраны не относились именно к предвыборному митингу в Пенсильвании, на котором на Трампа совершили покушение.

«В ситуациях, в которых Секретная служба не могла выделить людей на охрану Трампа, к нему посылали сотрудников правоохранительных сил местного уровня или силовых структур отдельных штатов», - объяснил он.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в него выстрелил житель Пенсильвании. Одна из пуль задела правое ухо политика.