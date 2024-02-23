23 февраля 2024, 09:57

Секретариат ОДКБ опроверг сообщение о приостановке членства Армении

РИА «Новости»
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Секретариат ОДКБ не получал заявление о приостановке членства Армении в организации. Об этом сообщило РИА «Новости».

В секретариате организации добавили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян мог иметь в виду неучастие страны в мероприятиях ОДКБ, а не выход из структуры.

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время», - указали в пресс-службе.

Пашинян объявил заморозке участия Армении в ОДКБ 23 февраля. По его мнению, стороны, подписавшие договор о коллективной безопасности в отношении Армении, не выполнили его.

«Посмотрим, что будет дальше», - высказался Пашинян.

Он также назвал маловероятным мирное сосуществование Армении и Азербайджана, обвинив руководство соседней страны в подготовке войны.

Армения ОДКБ
23 февраля 2024, 10:39
Франция пообещала поставить Армении ракеты для ПВО
Unsplash
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Франция готова предоставить Армении ракеты для систем противовоздушной обороны при острой нужде. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, сообщило РИА «Новости».

«О ракетах малой, средней и иной дальности. Если <…> Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», - сказал глава французского военного ведомства.

Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении. Он уверен, что мир между двумя странами немыслим. Лидер республики объявил о заморозке участия Армении в Договоре о коллективной безопасности 23 февраля.

При этом ранее в центре Еревана прошел митинг с требованием отставки Пашиняна. Но власти заявили, будто призывы к перевороту в Армении устроила Россия.

Армения Ракеты Франция ПВО Азербайджан
23 февраля 2024, 08:45
Белый дом назвал премьера Нидерландов «прекрасным генсеком НАТО»
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Премьер Нидерландов Марк Рютте станет отличным генеральным секретарем НАТО. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что США поддержали кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО и проинформировали об этом союзников по альянсу.

«Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО», - подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что на пост генерального секретаря Североатлантического альянса будет выдвигаться глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По информации Die Welt , против этого выступил канцлер Германии Олаф Шольц. В издании отметили, что кандидатуру фон дер Ляйен выдвигал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позицию Шольца поддержали и некоторые западные политологи. Например, возможное назначение главы ЕК на пост генсека НАТО раскритиковал венгерский эксперт Георг Шпетле. Он объяснил, что проукраинская позиция фон дер Ляйен принесет много вреда при высокой должности в альянсе.

США Белый дом в США НАТО Нидерланды
23 февраля 2024, 08:05
МВФ предостерег Запад от конфискации российских активов
РИА «Новости»
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Конфискация странами Запада замороженных активов России может обернуться большими проблемами для всей международной валютной системы. Об этом заявила РИА «Новости» директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.

Она напомнила, что после изъятия российских активов могут последовать судебные разбирательства и различные меры реагирования.

«Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы», - отметила Козак.

Представитель МВФ также призвала Запад не предпринимать никаких действий без «достаточных юридических основ».

Ранее западные эксперты в области юриспруденции назвали конфискацию активов России законной и непротиворечащей международному праву. В группу вошли специалисты из Бельгии, Японии, Великобритании, Франции, Германии и других стран. Они пришли к выводу, что Запад может арестовать 260 миллиардов евро в виде ценных бумаг и наличных денег.

Россия Запад Экономика
23 февраля 2024, 07:41
Более 500 позиций войдут в новый санкционный список США против России
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В новый список санкций против России, который Соединенные Штаты планируют обнародовать 23 февраля, войдут более 500 позиций. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы введем сотни санкций», - констатировал он.

По словам Адейемо, ограничения будут направлены против военно-промышленного комплекса России и компаний в других странах, облегчающих ей доступ к товарам, необходимым для производства оружия. Кроме того, санкции призваны «замедлить доступ России к доходам, необходимым ей для поддержки экономики».

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд предупредила, что новые антироссийские санкции будут «разрушительными», их будут «сотни и сотни» и они, предположительно, «закроют бреши» в санкционном режиме. Нуланд добавила, что в дальнейшем Соединенные Штаты собираются ввести и другие ограничения в связи со смертью Алексея Навального.

США Санкции Россия

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