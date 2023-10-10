Секретарь организации по запрету ядерных испытаний попросил о срочной встрече с российскими властями
Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил, что хочет договориться о встрече с российскими властями как можно скорее. Об этом сообщило РИА «Новости».
Беспокойство чиновника вызвал возможный выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Роберт Флойд выразил уверенность, что этот договор является жизненно важной частью международной архитектуры мира и безопасности.
«Я поддерживаю тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами Российской Федерации, доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества. Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», - заявил Флойд.
Чиновник отметил, что продолжит бороться за всеобщий запрет на ядерные испытания и добиваться, чтобы восемь ядерных стран ратифицировали ДВЗЯИ.
Ранее Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с возможностью отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
В четверг, 5 октября, Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи президент отметил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Путин напомнил, что США так и не ратифицировали этот документ.