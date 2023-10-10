Секретарь организации по запрету ядерных испытаний попросил о срочной встрече с российскими властями

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Беспокойство чиновника вызвал возможный выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Роберт Флойд выразил уверенность, что этот договор является жизненно важной частью международной архитектуры мира и безопасности.

«Я поддерживаю тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами Российской Федерации, доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества. Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», - заявил Флойд.

Чиновник отметил, что продолжит бороться за всеобщий запрет на ядерные испытания и добиваться, чтобы восемь ядерных стран ратифицировали ДВЗЯИ.

Ранее Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с возможностью отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В четверг, 5 октября, Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи президент отметил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Путин напомнил, что США так и не ратифицировали этот документ.