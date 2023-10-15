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«Я полагаю, что это почти мертвая страна, и единственный, кто спасет Украину от уничтожения, - это Владимир Путин, который проявляет невероятную сдержанность», - сказал он.

По мнению полковника, цель западных СМИ - создать ложное представление о российском лидере. Макгрегор допустил, что Путин готов урегулировать конфликт путем переговоров, но это не нужно Соединенным Штатам и их союзникам. По этой причине терпению российского лидера может прийти конец.

«Если мы продолжим в том же духе, то получим сотню тысяч российских войск на польской границе», - предположил офицер.

Президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Россия начала спецоперацию, потому что других способов обеспечить безопасность страны не оставалось.