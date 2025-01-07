Сделать ее снова великой. Трамп рассказал, как приняли его делегацию в Гренландии

«Дональд-младший и мои представители уже в Гренландии. Прием был великолепным. Свободный мир нуждается в безопасности, защите, силе и мире», - написал Трамп.

В коротком сообщении политик добавил, что сделка по продаже Гренландии США должна состояться. Он также призвал «сделать Гренландию снова великой».

Трамп объявил 6 января, что его сын, Дональд Трамп-младший, посетит самый большой остров в мире.

«Гренландия - невероятное место, и люди получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей нации...», - написал он в Truth Social.

Во время своего первого срока в качестве президента США Трамп уже предлагал Дании, в состав которой входит Гренландия, купить этот самый большой в мире остров. Датские власти резко отвергли предложение, премьер королевства назвала его «абсурдным», после чего Трамп отменил свой визит в Копенгаген.

В декабре 2024 года Дональд Трамп вновь вернулся к той же теме. Он заявил, что США «считают свой контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью». После таких заявлений Дания изменила герб , увеличив на нем символ Гренландии.