07 января 2025, 20:28

Сделать ее снова великой. Трамп рассказал, как приняли его делегацию в Гренландии

Unsplash
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Делегацию представителей США приняли в Гренландии «великолепно». С таким заявлением выступил избранный американский лидер Дональд Трамп в Truth Social.

«Дональд-младший и мои представители уже в Гренландии. Прием был великолепным. Свободный мир нуждается в безопасности, защите, силе и мире», - написал Трамп.

В коротком сообщении политик добавил, что сделка по продаже Гренландии США должна состояться. Он также призвал «сделать Гренландию снова великой».

Трамп объявил 6 января, что его сын, Дональд Трамп-младший, посетит самый большой остров в мире.

«Гренландия - невероятное место, и люди получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей нации...», - написал он в Truth Social.

Во время своего первого срока в качестве президента США Трамп уже предлагал Дании, в состав которой входит Гренландия, купить этот самый большой в мире остров. Датские власти резко отвергли предложение, премьер королевства назвала его «абсурдным», после чего Трамп отменил свой визит в Копенгаген.

В декабре 2024 года Дональд Трамп вновь вернулся к той же теме. Он заявил, что США «считают свой контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью». После таких заявлений Дания изменила герб , увеличив на нем символ Гренландии.

США Дания Дональд Трамп Гренландия
07 января 2025, 20:49
Трамп допустил применение силы для контроля США над Гренландией и Панамским каналом
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп публично допустил использование военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. Трансляцию выступления политика из его резиденции Мар-а-Лаго вел The Independent.

Трамп отвечал на вопрос одного из журналистов - тот спросил, готов ли политик пообещать, что воздержится от военных и экономических методов принуждения, чтобы установить контроль над островом и каналом. Избранный президент США ответил отрицательно.

«Люди даже не знают, имеет ли Дания на законное право [на остров]. Но если да, то они должны отказаться от него, потому что он нужен нам для национальной безопасности, для защиты свободного мира», - добавил Дональд Трамп.

Ему также задали вопрос, пойдет ли он на военные меры, что сделать Канаду 51-м американским штатом. Трамп ответил, что к военным мерам он прибегать не будет, но не исключил экономического воздействия.

Гренландия имеет автономный статус в составе Дании с 1979 года. В декабре 2024 года Трамп заявил, что США хотят купить этот самый большой в мире остров. После этого Дания изменила свой герб.

США Дания Военные Дональд Трамп Гренландия
07 января 2025, 19:05
Помилованные Байденом заключенные попросили не отменять им смертную казнь
Unsplash
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Двое осужденных за убийство в США попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В конце прошлого года американский лидер Джо Байден смягчил наказание для 37 приговоренных к смертной казни и замени его на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Двое помилованных отказались подписывать документы.

Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отбывающие наказание в штате Индиана, считают, что согласие на помилование помешает обжаловать приговоры. Оба осужденных не признаю свою вину.

Избранный президент США Дональд Трамп в Рождество пожелал «катиться в ад» преступникам, которым Байден решил смягчить наказание. Он отказался желать им веселого праздника.

Предприниматель Илон Маск напомнил, что Байден за время президентства помиловал восемь тысяч осужденных.

Заключенные Смертная казнь
07 января 2025, 19:00
НАТО после повреждения кабеля отправит в Балтийское море до 10 кораблей для охраны
Global Look Press
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Блок НАТО выделит 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Всего альянс планирует направить в море 10 кораблей. Они будут заниматься охраной инфраструктуры до апреля.

«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений», - отметили в публикации.

Первые суда начнут прибывать в конце недели. Корабли будут находиться вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей и послужат «сдерживающим фактором», сообщила «Газета.ru».

О необходимости увеличения присутствия НАТО в Балтийском море ранее заявлял премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он напомнил о повреждении кабеля EstLink 2, из-за которого произошла разбалансировка энергетического баланса между республикой и Финляндией. По его словам, ситуация грозит повышением цен на энергию.

В повреждении инфраструктуры заподозрили танкер Eagle S , который двигался из Санкт-Петербурга в Египет. По версии финской полиции, он задел кабель якорем.

Корабли НАТО Балтийское море
07 января 2025, 18:44
Для полиции Германии 2024 год стал рекордным по числу застреленных людей
Global Look Press
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Немецкие полицейские в 2024 году застрелили 22 человека. Это максимум в XXI веке, сообщило агентство DPA со ссылкой на отчеты правоохранителей.

«Рекордные 22 человека были застрелены немецкой полицией в 2024 году. Самое высокое количество жертв полицейской стрельбы в этом веке», - отметили авторы материала.

Число убитых превышает показатели предыдущих лет более чем в два раза. В 2023 году немецкие силовики ликвидировали 10 человек, в 2022-м - 11, а в 2021 году - восемь. В большинстве случаев полиция открывала огонь в столкновениях с неуравновешенными, некоторые из них были вооружены ножами.

В США ранее застрелили четырехлетнего мальчика, он находился на парковке в автомобиле. У матери погибшего обнаружили пистолет, сообщил RT.

В Нью-Джерси мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета заживо сжег женщину в метро. Ей оказалась 61-летняя Дебрина Кавам.

Германия Убийства Стрельба Полиция

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