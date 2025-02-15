«Сделаем Германию снова великой». Аккаунт Гитлера появился в соцсетях
Авторизированный аккаунт «Адольфа Гитлера» появился в соцсети Х. Оказалось, что хакеры взломали профиль президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщило РЕН ТВ.
На странице «Гитлер» появился пост о том, что Германию «снова сделают великой», а американского предпринимателя Илона Маска назвали «официальным амбассадором». Позже аккаунт заблокировали модераторы соцсети.
Пользователи Сети задались вопросом, как подобный аккаунт прошел модерацию и получил подтвержденный статус. Немецкие СМИ сообщили, что раньше страница принадлежала президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Сейчас ее вернули политику.
В декабре хакеры взломали ТВ-пакет «Триолан» на Украине и выложили скандальное видео о детях олигархов, сбежавших от мобилизации в Европу, где они ведут разгульный образ жизни.