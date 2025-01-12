12 января 2025, 09:21

«Сделаем Европу снова великой». Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца

Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети X обращение, в котором призвал вернуть Европе былую славу после того, как Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии.

«Сделаем Европу снова великой», - написал он.

Маск призвал Шольца незамедлительно уйти в отставку после того, как на рождественской ярмарке в Магдебурге произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли люди. Бизнесмен назвал политика «никупиентным дураком».

В декабре Маск высказал мнение, что только партия АдГ способна вывести Германию из кризиса. В ответ на это Шольц дал понять, что слова американского бизнесмена не отражают истинных политических убеждений и не содержат полезных рекомендаций. Он выразил уверенность, что все остальные «демократические» партии Германии согласятся с ним в этом вопросе. Маск предсказал Шольцу глобальное поражение на выборах.

Ранее Маск занял вторую строчку в рейтинге угроз для демократического строя Германии. Лидером списка оказался сайт издания RT DE.

Германия ДТП Европа Илон Маск Олаф Шольц
12 января 2025, 09:45
В Эквадоре расстреляли автомобиль главы кантона
Global Look Press
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В Эквадоре неизвестный расстрелял автомобиль Эбера Понсе — главы кантона Аренильяс. Чиновник умер в больнице, сообщил телеканал Ecuavisa.

В Эквадоре неизвестный расстрелял автомобиль Эбера Понсе - главы кантона Аренильяс. Чиновник умер в больнице, сообщил телеканал Ecuavisa.

Нападение на Понсе произошло в ночь на 11 января. По информации издания, преступник совершил не менее пяти выстрелов в автомобиль чиновника, когда тот ехал по дороге.

Понсе доставили в больницу с ранениями, но врачи не смогли спасти его жизнь. В автомобиле вместе с Понсе находился ребенок. Он также получил ранения, но его жизни ничего не угрожает.

Ранее вооруженные бандиты расстреляли придорожное кафе и магазины на границе штатов Гуанахуато и Керетаро в Мексике.

Погибли восемь человек. Один из них был фельдшером, еще двое - пожарными. По словам очевидцев, к заведению подъехал «роскошный белый автомобиль». Из него вышли несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по всем, кто попадался им на глаза.

Больницы Эквадор
12 января 2025, 08:24
Делегаты съезда немецкой партии АдГ отказались осуждать Россию и СВО
Unsplash
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Делегаты съезда немецкой партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил телеканал NTV.

Партийный съезд прошел в городе Риза. Делегаты проголосовали за то, чтобы фракция не вносила в предвыборную программу поправки с критикой СВО. Из примерно 600 участников съезда против осуждения России выступили 69% собравшихся.

Поправку предложил внести депутат Бундестага Альбрехт Глазер. Он пожаловался, что в 85-страничном проекте программы не упомянули «ни единого слова» для критики действий России.

«Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС», - отметили в проекте программы.

Ранее партию «Альтернатива для Германии» поддержал основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Предприниматель рассказал, что немецкая экономика погрязла в бюрократии. Также он осудил действующую власть ФРГ.

Германия Россия
12 января 2025, 06:24
В Европе раскрыли, что Зурабишвили замышляет против России
РИА «Новости»
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Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в качестве стипендиата американского Института Маккейна будет заниматься продвижением идеи о необходимости войны между Грузией и Россией. Об этом сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.

«Золотой звездно-полосатой пенсии Зурабишвили <…> хватит, чтобы распространять на „научных конференциях“ информацию, которую евроатлантические крестные отцы решат раструбить о Грузии, включая <…> необходимость той [войны], которую <…> Тбилиси вновь начал бы против Москвы», - написали авторы статьи.

В издании также обратили внимание на то, что Евросоюз и НАТО не срывают своей причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. А Институт Маккейна открыто заявляет, что их стипендиат будет работать над тем, чтобы привести свою страну к «новым выборам».

Ранее Зурабишвили на открытии форума Института Хадсона о Грузии попросила не называть ее бывшим президентом страны. По ее словам, она является единственным легитимным лидером страны.

Грузия Европа Войны Россия НАТО Москва Выборы президента Грузии 2024
12 января 2025, 06:05
Власти США отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию
РИА «Новости»
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Американские власти снова отказали российским дипломатам в поезде в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.

«Печально, что на Западе пытаются переписать историю, принизив величайший подвиг советского народа в разгроме нацистских полчищ и спасении многих народов „неарийского“ происхождения от уничтожения», - написали в пресс-службе диппредставительства.

Дипломаты отметили, что, находясь в США, остро ощущают стремление американских властей «предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны». И об этом свидетельствует отказ в согласовании поездки.

Ранее в МИД РФ назвали фейком данные об отправке в Вашингтон нового посла России. Дата выезда нового российского представителя будет определена с учетом инаугурации нового американского президента Дональда Трампа 20 января.

США Вторая мировая война Вашингтон Россия

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