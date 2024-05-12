«Щетинится как еж». Названа реакция Макрона на Россию
Президент Франции при мысли о России щетинится как еж. Такое мнение высказал РИА «Новости» глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции», - сказал политик.
По его словам Макрон пытается вести многовекторную политику. Однако французский лидер никак не определится, каким ему лучше быть - красивым или умным.
Макрон ранее призвал Европу быть готовой к сдерживанию России. При этом он выразил надежду, что стране не придется переходить к прямому столкновению.
Франция отправила солдат в так называемый Иностранный легион на Украине. Наемники уже понесли первые потери под Часовым Яром.
Одного из французских солдат ликвидировали в ЛНР.