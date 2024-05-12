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«То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции», - сказал политик.

По его словам Макрон пытается вести многовекторную политику. Однако французский лидер никак не определится, каким ему лучше быть - красивым или умным.

Макрон ранее призвал Европу быть готовой к сдерживанию России. При этом он выразил надежду, что стране не придется переходить к прямому столкновению.

Франция отправила солдат в так называемый Иностранный легион на Украине. Наемники уже понесли первые потери под Часовым Яром.

Одного из французских солдат ликвидировали в ЛНР.