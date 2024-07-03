Щенок сгрыз палец мужчины и спас его от ампутации ног

Дэвид Линдси приобрел щенка французского бульдога и дал ему кличку Харли. Когда у Харли резались зубы, он стал грызть игрушки и мебель. Однажды он вцепился в большой палец на ноге хозяина и сгрыз его, сломав кость.

В больнице Линдси курс антибиотиков, чтобы предотвратить сепсис и заражение. Чувствительность ноги была явно нарушена, поэтому врачи провели компьютерную томографию нижних конечностей.

Выяснилось, что тромбы полностью заблокировали две артерии. Если бы кровоток не восстановили, то британцу бы грозила ампутация ног. Теперь медики установят стенты на поврежденные участки артерий.

Бродячая собака ворвалась в школьный класс в Бразилии. Там животное набросилось на 12-летнюю девочку.

От гибели ребенка спас педагог.