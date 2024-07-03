03 июля 2024, 23:04

Щенок сгрыз палец мужчины и спас его от ампутации ног

Freepik
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Щенок до кости прогрыз жителю Великобритании палец ноги и спас его от ампутации ног. Об этом сообщило Unilad.

Дэвид Линдси приобрел щенка французского бульдога и дал ему кличку Харли. Когда у Харли резались зубы, он стал грызть игрушки и мебель. Однажды он вцепился в большой палец на ноге хозяина и сгрыз его, сломав кость.

В больнице Линдси курс антибиотиков, чтобы предотвратить сепсис и заражение. Чувствительность ноги была явно нарушена, поэтому врачи провели компьютерную томографию нижних конечностей.

Выяснилось, что тромбы полностью заблокировали две артерии. Если бы кровоток не восстановили, то британцу бы грозила ампутация ног. Теперь медики установят стенты на поврежденные участки артерий.

Бродячая собака ворвалась в школьный класс в Бразилии. Там животное набросилось на 12-летнюю девочку.

От гибели ребенка спас педагог.

Великобритания Собаки
03 июля 2024, 22:23
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в США
РИА «Новости»
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Сильный взрыв прозвучал на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас. Ранения получили два человека, сообщило агентство The Associated Press.

«Два человека ранены и один пропал без вести после инцидента с „пиротехникой“ на оборонном предприятии в Арканзасе», - отметили в сообщении.

По данным агентства, после ЧП в городе Кэмден на предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems госпитализировали двух пострадавших.

Руководство компании активно сотрудничает со службами спасения в рамках расследования случившегося.

Ранее взрыв прогремел на автомобильном Радужном мосту , находящемся на границе США и Канады. Жертвами ЧП стали два человека. Также ранения получил один сотрудник погранслужбы.

США Взрывы
03 июля 2024, 22:18
«Озеро костей». В Гималаях нашли сотни скелетов на берегу горного водоема
Freepik
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Ученые почти разгадали тайну озера Роопкунд в Гималаях, заполненного скелетами европейцев. Там они нашли около 500 останков. Об этом сообщило издание The Sun.

Горное озеро расположено на высоте почти пять тысяч метров над уровнем моря в индийском штате Уттаракханд, который граничит с Непалом. О нем узнали в 1942 году. Озеро обнаружил британский рейнджер.

Берег ледникового озера усеивают человеческие кости, причем увидеть их можно только один месяц в году, когда сходит снег. По оценкам исследователей, там находится около 500 скелетов. Также они предполагают, что рядом с озером могут находиться еще 400 неоткрытых человеческих останков.

Ученые предположили, что останки принадлежат паломникам. Кроме того, по одной из легенд король Джасдхавал из Каннауджа взял своих танцовщиц и беременную жену в дорогу, чтобы посетить святилище Нанда Деви. В дороге они попали под сильный град и погибли у озера, медленно превратившись в скелеты.

По другой версии, погибшие - местные жители, вернувшиеся с войны, или вторгшиеся в страну японцы.

Ученые уже проанализировали ДНК 37 скелетов, выяснив, что большинство людей умерли около 1000 лет назад, а некоторые, возможно, в XIX веке. По мнению антрополога Кэтлин Моррисон из Пенсильванского университета, местные жители сложили в озеро останки греческих поселенцев.

Ранее в Китае нашли шеститонный саркофаг в мавзолее первого императора Шихуанди.

Исследования Индия Европа Ученые
03 июля 2024, 21:51
«Абсолютно нет». Байден не откажется от участия в выборах
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед выборами, которые пройдут в ноябре. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировалоРИА «Новости».

Действующий президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед выборами, которые пройдут в ноябре. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировало РИА «Новости».

«Абсолютно нет. Думаю, вы слышали это напрямую от его предвыборного штаба», - сказала она.

Жан-Пьер также дала отрицательный ответ на вопрос о том, есть ли в планах Байдена вариант ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.

Представительница Белого дома объяснила неудачное выступление президента США на предвыборных дебатах «сочетанием простуды и джетлага». По ее словам, такое случается с каждым, поэтому Байден не планирует сниматься с гонки.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в эфире канала CNN. Большинство экспертов отметили, что для американского лидера они завершились полным провалом.

США Белый дом в США Джо Байден Выборы
03 июля 2024, 20:34
Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин пообещал посетить Турцию и принять участие в переговорах с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом он ответил на приглашение турецкого коллеги во время беседы в Астане, сообщил «Интерфакс».

«Обязательно приеду», - сказал Путин.

Эрдоган заявил, что ждет его в «самое кратчайшее время». А президент России поблагодарил турецкого лидера за приглашение.

Путин и Эрдоган встретились на полях саммита ШОС в Астане 3 июля. Глава государства признался, что давно не видел президента Турции лично, хотя контактируют лидеры стран регулярно.

Российско-турецкие отношения, подчеркнул Путин, развиваются, несмотря на мировые сложности. Реализация совместных проектов идет по графику и без сбоев, заметил президент России.

Саммиты Турция Реджеп Эрдоган Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин ШОС

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