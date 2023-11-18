18 ноября 2023, 22:23

«Сцены резни и смертей». Множество детей погибли из-за ударов ЦАХАЛ по школам в Газе

РИА «Новости»
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Большое число детей стали жертвами израильских обстрелов по двум школам в секторе Газа. Об этом сообщила региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр в социальной сети X.

«Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы „Аль-Фахура“ и „Таль Аль-Заатар“ в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены», - сказано в публикации.

Дети, приюты и школы не могут быть целями для ударов, подчеркнула Ходр. Она потребовала немедленного прекращения боевых действий в этих местах.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военной операции в секторе Газа. По словам военных еврейского государства, боевики специально действуют с жилых районов и пытаются атаковать войска с использованием противотанковых ракет и взрывных устройств. На поле боя войска ЦАХАЛ уничтожили большое число противников и нанесли удары по множеству объектов, в том числе на подземную инфраструктуру.

Израиль Дети Военные Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 ноября 2023, 23:10
Турция пригрозила «другими мерами» для снятия блокады в Газе, если дипломатия не поможет
Unsplash
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Турция использует дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду в Газе, однако способна принять другие меры, если эти методы не принесут результатов. Об этом сообщил глава МИД страны Хакан Фидан в беседе с телеканалом Al Jazeera.

«Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду [Газы]. Если эти методы не сработают, есть и другие способы», - сказал он.

При этом турецкий министр иностранных дел не уточнил, о каких именно средствах говорит. По его словам, израильская армия намерена «не оставить ничего живого» в палестинском анклаве. Он отметил, что Турция не будет говорить о послевоенной обстановке в секторе Газа, пока регион не перестанут обстреливать.

Ранее ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявил о расширении военных действий в Газе. По словам военных еврейского государства, противник специально выполняет боевые задачи с жилых районов и пытается атаковать войска с использованием противотанковых снарядов и бомб.

Турция Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 ноября 2023, 22:09
Орбан заявил, что Украина находится на расстоянии «во много световых лет» от ЕС
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Украине еще очень далеко до вступления в Европейский союз. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова привел «Интерфакс».

Глава правительства выступил на съезде своей партии «Фидес». Она заявил, что главная задача ЕС - исправление ошибочного обещания Украине со стороны Брюсселя.

«Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», - подчеркнул Орбан.

Он отметил, что Евросоюз надо «менять», а также выразил недовольство миграционной ситуацией в Европе.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении странами ряда условий. По словам главы Еврокомиссии, украинская сторона уже выполнила 90% требований, которые выдвинул ЕС в прошлом году.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что Евросоюз сильно пострадает , если Украина станет членом объединения. Она назвала речь фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС сюрреалистичной.

Венгрия Евросоюз Украина
18 ноября 2023, 21:46
ХАМАС потерял связь с группами, которые отвечают за жизнь заложников
РИА «Новости»
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Радикальное палестинское движение ХАМАС, которое удерживает заложников в секторе Газа, заявило о потере связи с ответственными за жизни пленных группировками. Информацию об этом опубликовал телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

В заявлении ХАМАС сказано, что боевики потеряли контакт с теми, кто должен охранять заложников. Теперь неизвестно, что случится с удерживаемыми людьми. О причинах отсутствия связи неизвестно.

Ранее издание Yedioth Ahronoth сообщило, что Израиль отказался идти на сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Еврейскому государству не понравились условия, которые предложили палестинские боевики. Радикалы призвали прекратить обстрелы Газы на три дня, чтобы отправить гуманитарную помощь в анклав.

По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, ХАМАС прервал все переговоры с еврейским государством об освобождении пленников. Он отметил, что движение до сих пор не предоставило список заложников.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 ноября 2023, 20:55
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
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Спецборт с россиянами, эвакуированными из Газы, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в оперативный штаб МЧС России в Каире доставили более 220 человек на нескольких автобусах. После сформировали первую группу и отправили в городской аэропорт. Всего МЧС России эвакуированы более 500 человек из сектора Газа, в Россию уже прибыли 288. Первая группа из 70 российских граждан перешла в Египет через КПП «Рафах» 12 ноября.

Эвакуированные из Газы россияне рассказывали, что им приходилось жить в школах и больницах без электричества. МИД России поблагодарил Египет помощь в организации безопасного выезда россиян из палестинского анклава.

«На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», - передали в ведомстве.

МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины

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