«Сцены резни и смертей». Множество детей погибли из-за ударов ЦАХАЛ по школам в Газе

«Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы „Аль-Фахура“ и „Таль Аль-Заатар“ в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены», - сказано в публикации.

Дети, приюты и школы не могут быть целями для ударов, подчеркнула Ходр. Она потребовала немедленного прекращения боевых действий в этих местах.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военной операции в секторе Газа. По словам военных еврейского государства, боевики специально действуют с жилых районов и пытаются атаковать войска с использованием противотанковых ракет и взрывных устройств. На поле боя войска ЦАХАЛ уничтожили большое число противников и нанесли удары по множеству объектов, в том числе на подземную инфраструктуру.