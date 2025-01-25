Сценарий для драмы. Американская криминалистка могла отправить в тюрьму 500 невиновных

Суд предъявил аналитику криминалистической лаборатории из Колорадо Ивонн Вудс обвинения по более чем 100 пунктам - предположительно, специалист массово фальсифицировала отчеты по делам о сексуальном насилии. Газета The Washington Post допустила, что из-за Вудс в тюрьму могли попасть невиновные люди.

Всего под сомнение поставили 500 случаев, к расследованию которых привлекалась Вудс. По крайней мере в двух случаях по делам об убийствах обвиняемые напротив, получили меньшие сроки наказания - прокуроры опасались, что участие Вудс поможет им оправдаться и предоставили мужчинам сделку о признании вины.

В отчете о внутренних делах Бюро расследований Колорадо отмечалось, что опасения по поводу работы Вудс впервые появились более десяти лет назад. Еще в 2014 году один из сотрудников усомнился в ее проверке доказательств, а в 2018 году аналитика временно отстранили от работы над делами о ДНК после обвинений в манипуляции данными.

Уже после ареста Вудс на прямой вопрос следователей под присягой заявила, что и в самом деле изменяла некоторые данные. Аналитик объяснила, что поступала так просто потому, что хотела побыстрее разобраться с работой и закрыть дела.

Окружная прокуратура оценила общий ущерб, который нанесла своими действиями Вудс, более чем в 11 миллионов долларов. Пока аналитик вышла из тюрьмы под залог в 50 тысяч долларов.

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