СБУ задержала мэра Сум по подозрению в вымогательстве денежных средств

Читайте нас в:

Вместе с главой города задержали директора департамента инфраструктуры Сумской области. Имя мэра не разглашается, но, по данным украинских СМИ, речь идет об Александре Лысенко. Следствие установило, что глава Сум вместе с директором инфраструктурного департамента вымогали деньги у компании, которая занимается переработкой и вывозом бытовых отходов.

Подозреваемых задержали во время получения очередной взятки. Всего с начала ноября 2022 года по октябрь 2023 года арестованные получили от компании более двух миллионов гривен. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

Ранее сотрудники СБУ поймали на взятке главу районного военкомата в Полтавской области. Он потребовал 70 тысяч гривен с хозяина одной из организаций, импортирующей автомобили на Украину.