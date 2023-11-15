СБУ возбудила дело против экс-депутата Рады после заявлений в адрес украинских военных

«СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион», - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Фарион сказала, что не считает украинцами тех бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке. Такое заявление вызвало волну недовольства среди граждан Украины и военнослужащих страны. Также бывший депутат опубликовала личные данные крымского студента, который поддерживал украинские власти.

В итоге женщину обвинили по четырем статьям украинского уголовного кодекса: «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Нарушение тайны переписки».

Ранее СБУ отстранила сотрудника , подравшегося с украинским военным из-за песни российского исполнителя Михаила Круга «Владимирский централ». Потасовка произошла в ресторане Винницы. Во время драки пострадали три человека, их госпитализировали.