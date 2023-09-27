СБУ пригрозила России жестким ответом на удары по энергообъектам Украины

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«Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ», - сказал источник издания.

Украинские ресурсы, по его словам, якобы «позволяют это сделать». Также он добавил, что спецоперации СБУ вышли на новый уровень.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов заявлял, что украинские военные продолжат наносить удары по Крымскому мосту. Он указал, что киевский режим регулярно организовывает атаки на переправу через Керченский пролив.

ВС России в условиях поставок западного оружия Украине продолжили наращивать боевую мощь. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу заявлял, что это происходит за счет совершенствования подготовки.

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