СБУ обвинила в теракте депутата, который взорвал гранаты в сельсовете Закарпатья

«Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям», - говорится в сообщении ведомства.

Батрин пришел в сознание в больнице, за ним наблюдают медики и правоохранительные органы. Его палату усиленно охраняют полицейские во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших. В ближайшее время ему определят меру пресечения.

При взрыве гранаты на сессии сельсовета пострадало 26 человек. Шесть раненых в тяжелом состоянии.