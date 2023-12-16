16 декабря 2023, 21:50

СБУ обвинила в теракте депутата, который взорвал гранаты в сельсовете Закарпатья

Unsplash
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Служба безопасности Украины предъявила обвинения в теракте депутату от партии «Слуга народа» Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в сельсовете Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям», - говорится в сообщении ведомства.

Батрин пришел в сознание в больнице, за ним наблюдают медики и правоохранительные органы. Его палату усиленно охраняют полицейские во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших. В ближайшее время ему определят меру пресечения.

При взрыве гранаты на сессии сельсовета пострадало 26 человек. Шесть раненых в тяжелом состоянии.

СБУ Терроризм Депутаты Украина
16 декабря 2023, 21:35
Более 50% словаков не поддержали оказание военной помощи Украине
Unsplash
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Несогласие с оказанием военной помощи Украине со стороны Евросоюза выразили 60% жителей Словакии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, сообщило издание Teraz.sk.

Положительное отношение к поддержке украинских властей выразили 34% респондентов - это на 3% меньше, чем было весной. Исследование проходило с 23 октября по 10 ноября. Его участниками стали 1006 человек.

«Не согласны с тем, что Европейский союз финансирует и поставляет военное оснащение Украине, 60% словаков», - написали журналисты.

Жители соседних со Словакией государств показали более высокий уровень одобрения финансирования и поставок вооружений Украине.

Высокопоставленный американский военный чиновник на условиях анонимности ранее сообщил, что Украина без помощи Соединенных Штатов и НАТО потерпит поражение к лету 2024 года. При этом даже помощь Запада не дает ВСУ гарантий на успех. Победа России станет плохой новостью для Украины и серьезным ударом по США и Европе.

Военные Евросоюз Украина Словакия
16 декабря 2023, 20:33
«Ожидаем позитивные шаги». Турция закончила переговоры о покупке американских истребителей
Pxhere
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Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщил телеканал CNN Türk.

Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщил телеканал CNN Türk.

Речь идет о закупке 40 самолетов F-16 Block 70 и получении 79 комплектов для модернизации истребителей.

«Ожидаем, что будут предприняты позитивные и конкретные шаги и как можно скорее начнется этот процесс», - сказал Гюлер.

Самый важный вопрос в процессе закупок заключается в том, чтобы союзники не вводили друг другу санкции, отметил турецкий министр. В планах закупить 40 самолетов на первом этапе, а затем еще 20. По словам Гюлера, это позволит усилить Североатлантический альянс, куда входит Турция, в решительной борьбе с терроризмом.

«Наша цель - всеми силами работать над тем, чтобы наша оборонная промышленность, которая имеет огромное влияние и за которой с завистью следят в мире, двигалась еще дальше», - заключил Гюлер.

Ранее США направили истребители Греции, но задержали поставки F-16 Турции несмотря на то, что страна уже за них заплатила. Государство тогда заявило, что продолжит переговоры с американской стороной.

США Турция Истребители Самолеты Переговоры
16 декабря 2023, 20:03
Австрия не сняла запрет на принятие 12-го пакета санкций ЕС против России
РИА «Новости»
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Австрия заблокировала принятие очередного пакета антироссийских санкций перед саммитом в ЕС. Об этом сообщило европейское издание EUobserver.

По данным издания, Австрия не сняла своих возражений перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.

«Они использовали право „отсрочки для изучения“, которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе», - сообщило издание со ссылкой на свои источники.

В обмен на поддержку 12-го пакета Австрия выдвинула требование к Украине исключить Райффайзенбанк из черного списка.

Решение Евросоюза о новом пакете санкций против России приняли, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала. В СМИ назвали это ироничным и вспомнили аналогичный случай с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Саммиты Австрия Санкции Евросоюз
16 декабря 2023, 19:44
«Была ошибка». В Германии готовы допустили возвращение обязательной военную службу
Pxhere
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Обязательную военную службу в Германии могут возобновить. Такое заявление сделал глава министерства обороны страны Борис Писториус в интервью Welt.

«Я рассматриваю все варианты. В свое время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, это была ошибка», - сказал он.

Писториус добавил, что возврат обязательной службы - сложная процедура с точки зрения структуры, закона и политики. При этом Германия рассматривает модель, когда военнообязанными являются мужчины и женщины, но только часть проходит военную службу.

Обязательный воинский призыв в армию Германии прекратили в 2011 году. Возврат обязательной воинской службы периодически обсуждают в ФРГ с того самого момента, как ее отменили. Но в последние годы дискуссии на эту тему стали более частыми. Писториус несколько раз называл прекращений обязательного призыва в армию ошибкой.

Сейчас Германия активно помогает Украине в конфликте с Россией. Однако Писториус открестился от союзничества с Украиной.

Германия Военные Армия

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