21 октября 2024, 20:16

Сбитый в Судане самолет с россиянами приняли за бомбардировщик

Freepik
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Сбитый грузовой самолет, на котором, предположительно, находились россияне, упал в Северном Дарфуре. У одного из членов экипажа нашли российский паспорт, сообщили «Известия».

По предварительным данным, воздушное судно сбили Силы быстрого реагирования (RSF), ошибочно приняв его за бомбардировщик.

У одного из членов экипажа нашли значок главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, связанной с Киргизией. У другого был российский паспорт. А среди обломков самолета якобы нашли инструкцию по безопасности на русском языке.

Суданские издания также опубликовали видео падения воздушного судна.

Посольство России ранее сообщило, что грузовой самолет, предположительно, с россиянами на борту сбили на западе Судана. Крушение произошло в охваченном боями Дарфуре. Сотрудники дипмиссии выясняют обстоятельства ЧП.

Видео Самолеты Судан Крушение грузового самолета с россиянами в Судане
21 октября 2024, 16:40
Эстонию защитят от мигрантов буями с лезвиями
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Власти Эстонии для защиты от нелегальных мигрантов изучают возможность установки вдоль водной границы буев с лезвиями. Об этом телерадиокомпании ERR сообщил заместитель главы департамента погранохраны и полиции Вейко Коммусаара.

По его словам, полиция в настоящее время рассматривает два возможных решения для защиты государственной границы. Первый вариант предусматривает установку цепи из буев.

«Система устроена таким образом, что, если кто-то попытается преодолеть эту водную инфраструктуру, то от его транспортного средства или лодки мало что останется. В очень сложных местах присутствуют устройства с режущими лезвиями», - заявил Коммусаара.

Другая вероятная опция - плавучий забор на понтонах. По данным телерадиокомпании, департамент выделит миллион евро на пилотный проект, который продлится три года. Установку защиты начнут уже в 2025 году - в первую очередь, в местах, где граница наиболее легкодоступна.

Ранее стало известно, что украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом.

Мигранты Эстония
21 октября 2024, 15:34
«Самый верный путь». Почему жители Молдавии проголосовали против евроинтеграции
РИА «Новости»
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Около половины жителей Молдавии проголосовали против вступления в Евросоюз. Что это значит и почему евроинтеграция перестала для многих быть желанной, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин.

«Уверен, что результаты референдума для всей Европы довольно шокирующие. Народ отказался от европейского будущего, увидев не на одном примере, что это будущее представляет», - заявил эксперт.

Он отметил, что под лозунгами евроинтеграции часто могут разрушать традиционные ценности, порабощать экономику страны и проводить ее милитаризацию, как это случилось, например, с Украиной.

«Несмотря на то, что Санду и ее администрация устроили огромную пиар-кампанию, несмотря на то, что всех противников европейской интеграции на политическом поле планомерно подавляли, запрещали в СМИ, запрещали партии… Но даже в условиях такого жесткого прессинга жители Молдавии сказали нет евроинтеграции, которая для Молдавии была бы равна политическому и экономическому самоубийству», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он привел в пример Румынию и Болгарию, которые в составе ЕС не развиваются, а, напротив, деградируют. Их сельское хозяйство, бывшее сильной стороной, подавляют в угоду странам Западной и Центральной Европы, а жителей воспринимают как дешевую рабочую силу, добавил Колчин. Он выразил уверенность, что Молдавию ждала бы такая же судьба.

Поэтому, отметил собеседник 360.ru, жители Молдавии проголосовали за независимость и самостоятельное будущее.

«Что, как показывает практика, самый верный путь», - подытожил он.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла референдум о евроинтеграции , который сама же и инициировала.

Молдавия Евросоюз Референдум
21 октября 2024, 15:31
Санду сочла подкупленными часть избирателей в Молдавии
Global Look Press
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Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду выразила мнение, что 150 тысяч избирателей в Молдавии подкупили, а система юстиции республики не смогла этому помешать. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Враги Молдавии хотят разделить нас. Бандиты используют демократию как слабое место, они хотят вернуться к власти любой ценой. Они хотели подкупить 300 тысяч голосов, за голоса заплатили 150 тысячам людей», - отметила Санду.

Она призвала изучить все допущенные при «атаке на суверенитет» ошибки и обратила внимание на неспособность системы юстиции в Молдавии предпринять необходимые меры по борьбе с покупкой и кражей голосов.

Днем ранее в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. По результатам 99,41% протоколов Санду лидирует с 42,31% голосов. За ней следует бывший генеральный прокурор страны из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Второй тур выборов назначили на 3 ноября , так как никто не набрал необходимые 50% голосов.

Молдавия Майя Санду Выборы президента Молдавии
21 октября 2024, 12:32
Медведев обозначил долгосрочные цели России
РИА «Новости»
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В число долгосрочных целей России можно включить распад США или создание полноценного противовеса этой стране. Такую точку зрения выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Задачей государства он также назвал максимальное ослабление Запада, в том числе Европы.

«Задачи остаются прежними - максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США», - отметил Медведев.

Американцы, подчеркнул он, хотят господствовать как над Старым Светом, так и над всем остальным миром.

«А дальше цель может быть только одна - распад самих США. Либо - как минимум - создание полноценного противовеса Америке», - обратил внимание зампред Совбеза.

В пример он привел времена существования СССР и Варшавского договора.

Ранее Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа. Проверять на практике действие договора с КНДР о стратегическом партнерстве, заметил зампред Совбеза, не стоит.

США СССР Дмитрий Медведев Европа Россия Запад

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