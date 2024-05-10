Сбежавший в Белоруссию польский судья анонсировал публикацию секретного документа

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«Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезенный из Варшавы», - написал Шмидт и уточнил, что указал центральноевропейское время (+2 часа по московскому времени).

Ранее экс-судья утверждал, что никаких секретных документов в Белоруссию не привозил, а его переезд связан исключительно с политическим преследованием.

В минувший четверг, 9 мая, Высший административный суд Польши удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал ордер на временный арес т снявшего с себя полномочия судьи Шмидта.

Правоохранители утверждали, что нашли доказательства работы мужчины на иностранную разведку. По данным польской прокуратуры, он передавал секретную информацию, которая может причинить ущерб безопасности страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что рассмотрит ходатайство Шмидта о предоставлении политического убежища.