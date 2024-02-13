13 февраля 2024, 04:43

Сбежавший от ЛГБТ в Россию канадский фермер остался без денег

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Канадский фермер Аренд Фейстра, переехавший в Россию с женой и восемью детьми, признался, что у него осталось мало денег из-за блокировки счетов банками. Об этом он сообщил на YouTube-канале Countryside Acres.

Новость о блокировке счетов расстроила его супругу и она даже заявила, что хочет вернуться в Канаду, но видео вскоре удалили.

После этого на канале опубликовали новое, где семья фермера оценила сложившуюся ситуацию как «недопонимание». Иностранцы отметили, что с пониманием относятся к бдительности, проявленной банком.

Фермерами заинтересовались из-за частных денежных переводов на их счета, сообщило издание News.ru. Фермеры периодически получают донаты от зрителей, которые смотрят их прямые трансляции о жизни в России. По словам отца семейства, он хочет интегрироваться в российское общество, изучить русский язык.

«Я приехал, не чтобы быть канадцем в России. Я приехал, чтобы интегрироваться», - заявил Фейстра.

Ранее фермер рассказал, что решил переехать в Россию, чтобы уберечь детей от нетрадиционных ценностей , насаждаемых сторонниками ЛГБТ*-идеологии.

* Движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

Канада ЛГБТ Россия Деньги Фермеры
13 февраля 2024, 02:44
Ребенок погиб при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Несовершеннолетний ребенок погиб в результате стрельбы в поезде в нью-йоркском метро. Об этом сообщило издание New York Post.

Все произошло в понедельник около 16:40 по местному времени в районе станции «Маунт-Иден» в Бронксе. В вагоне возник конфликт, после этого неизвестный достал оружие на начал стрелять.

«Пострадавшими оказались подростки в возрасте от 12 до 17 лет», - указали в материале.

Погибшая девочка получила смертельное ранение в голову. Очевидцы сообщили полиции о более 10 выстрелах. Обстоятельства нападения выясняются.

Ранее один из учеников устроил стрельбу в средней школе города Перри в штате Айова. В результате пострадали пять человек раненых, погиб один шестиклассник. Помимо этого, в школе обнаружили «элементарное» взрывное устройство, которое уже обезвредили.

США Дети Стрельба Нью-Йорк Метро
13 февраля 2024, 00:57
Роющийся в мусорках немецкий пенсионер купил 10 домов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Германии 80-летний пенсионер Хайнц Б. много лет питался только тем, что находил на помойках. В итоге он сумел скопить 700 тысяч евро и стать владельцем 10 домов, сообщила газета Bild.

Автор статьи указал, что мужчина живет в городе Дармштадт и выглядит как нищий старик. На еду он тратит не больше пяти евро в месяц, копаясь в контейнерах для мусора.

Ранее немец работал электроинженером, а сейчас получает пенсию в размере 3600 евро и старается экономить буквально на всем. Единственной большой тратой у него стал ноутбук с доступом в интернет, чтобы изучать в YouTube бизнес-лекции.

Жители Дармштадта называют Хайнца «самым странным миллионером Германии». Он потратил на покупку 10 домов около 700 тысяч евро, которые накопил. Причем ремонт во всех зданиях пенсионер делал самостоятельно.

Ранее во французском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль местный бомж зашел в офис инкассаторской фирмы и вынес оттуда 300 тысяч евро. Полицейские не смогли найти находчивого бездомного.

Евро Германия Пенсионеры
12 февраля 2024, 23:43
Чехия выступила за бессрочный запрет на выдачу виз россиянам
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
МИД Чехии обратился к правительству республики с предложением бессрочно продлить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в стране (РВП) россиянам и белорусам. Об этом сообщило агентство ЧТК.

Чешское ведомство пришло к такому решению в связи «с продолжающимся военным конфликтом на Украине». Исключением из правил назвали гуманитарные случаи.

Запрет ввели после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года, его срок действия заканчивается 31 марта 2024 года. С прошлого года запрет распространили на россиян и белорусов, у которых есть паспорта других стран. Иностранцы, у которых уже имеется вид на жительство в Чехии, под действие постановления не попали.

Правительство Финляндии ранее продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля 2024 года. Финские власти не стали возобновлять работу пропускных пунктов на границе с РФ после 10 февраля. По словам премьер-министра Петтери Орпо, КПП не откроют, пока руководство страны не продумает меры для сдерживания беженцев.

Чехия Белоруссия Визы Россия
12 февраля 2024, 23:26
МИД назвал причину поддержки Зеленского в Германии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Германии поддерживают режим украинского лидера Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ есть потомки нацистов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», - отметила она.

Ранее газета Bild писала, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок Вальдемар был убежденным нацистом. Авторы газеты утверждают, что родственник Бербок был специалистом в области ПВО и «активно поддерживал национал-социализм».

При этом в СМИ отметили, что глава МИД Германии якобы не знала о том, что близкий родственник был в рядах националистов, хотя о его службе в рядах вермахта ее осведомили.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, нацистская идеология на Западе продолжает жить. Денацификация, которой добивается Россия, - борьба против пытающихся сохранить эту идеологию.

Германия Владимир Зеленский Мария Захарова Россия

Новости по теме