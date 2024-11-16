Сбежавший из столицы президент Абхазии пообещал встретиться с жителями родного села

Пресс-служба администрации президента опровергла данные о том, что абхазский лидер сбежал в Россию. По ее информации, Бжания находится в Тамыше с вечера 15 ноября.

Он покинул Сухум после ультиматума оппозиции. Протестующие потребовали его отставки в течение часа. В случае отказа сторонники оппозиции пригрозили пойти к зданию МВД, в котором находился Бжания.

Через некоторое время появились сообщения о бегстве президента в другую страну.

Митинги в центре Сухума прошли днем 15 ноября. Протестующие выступали против политики действующего президента и инвестиционного соглашения с Россией. Во время беспорядков пострадали 13 человек , трое из них попали в больницу. В Минздраве Абхазии подтвердили, что медицинская помощь потребовалась участникам штурма парламента.