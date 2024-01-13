Сбежавший из России трансгендер Антон Бабкин покончил с собой в Нидерландах

По данным канала, его тело нашли в лагере для беженцев в городе Драхтен. Он уехал в Европу в поисках другой жизни после начала специальной военной операции. В социальных сетях Бабкин постоянно говорил про свою изолированность, отсутствие медицинской помощи и сложности с трудоустройством в новой стране. Также Антона беспокоило, что его могут депортировать из государства.

Журналисты отметили, что это уже пятый случай самоубийства. До этого другие четыре ЛГБТ*-активиста покончили с собой после переезда в Европу.

Ранее трансгендерного боевика ВСУ избили в центре Львова. Нападавшему не понравилось, как выглядит офицер, и он ударил его по лицу.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Покинувшего Россию представителя ЛГБТ*-сообщества Антона Бабкина нашли мертвым в Нидерландах. Как сообщил Telegram-канал Mash , трансгендер свел счеты с жизнью.