Сбежавшие от супругов любовники в Китае получили тюремный срок

Женатый мужчина и замужняя женщина познакомились в школьном чате. Мать четверых детей подвергалась насилию в браке и после очередных побоев предложила любовнику сбежать. Они создали новую семью и прожили вместе пять лет.

Когда женщина забеременела, пара решила оформить развод с прежними супругами. По китайским законам, сожительство с кем-то, помимо супруга, карается морально и юридически. За двоеженство можно получить тюремный срок до двух лет. Несмотря на это, пара добровольно сообщила о своем союзе в полицию, суд приговорил их к четырем месяцам лишения свободы. Исполнение приговора женщине отложили на полгода, так как у нее грудной ребенок.

Американские исследователи выяснили, что существует три вида неверности - сексуальная, эмоциональная и электронная. В сексуальной признались около 25% мужчин и 14% женщин.