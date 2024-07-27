Сбежавшего из Израиля в Россию подростка нашли

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«Юноша был найден. МИД совместно с полицией Израиля и семьей израильтянина делают все возможное для его скорейшего возвращения в Израиль», - отметили в диппредставительстве.

Юного израильтянина искали с четверга. Предположительно, 15-летний гражданин Израиля самостоятельно приехал в Россию без ведома родителей.

Российские знаменитости с началом СВО массово уехали из страны, многие из них поселились в Израиле. Мария Захарова обратилась к «отъехавшим» и предложила им заняться своим новым отечеством.