27 июля 2024, 22:49

Сбежавшего из Израиля в Россию подростка нашли

РИА «Новости»
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Сбежавшего в Россию 15-летнего израильтянина нашли. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве Израиля в Москве.

«Юноша был найден. МИД совместно с полицией Израиля и семьей израильтянина делают все возможное для его скорейшего возвращения в Израиль», - отметили в диппредставительстве.

Юного израильтянина искали с четверга. Предположительно, 15-летний гражданин Израиля самостоятельно приехал в Россию без ведома родителей.

Российские знаменитости с началом СВО массово уехали из страны, многие из них поселились в Израиле. Мария Захарова обратилась к «отъехавшим» и предложила им заняться своим новым отечеством.

Израиль Дети
27 июля 2024, 23:37
Игры в Париже назвали позором и темным пятном олимпийского движения
Global Look Press
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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в соцсети Х назвал церемонию открытия Олимпийских игр позором. Мероприятие прошло накануне в Париже.

«Игры в Париже - это позор и темное пятно на олимпийском движении. Мы должны снова вернуть их в Россию, чтобы все исправить», - написал Махачев.

Мероприятие раскритиковали за плохую организацию и навязывание ЛГБТ*-повестки. Больше всего недовольства вызвала пародия на библейский сюжет «Тайная вечеря».

Церемонию назвали «жуткой мерзостью». Россияне предложили сравнить открытие Игр в Париже и Сочи.

Французы освистали своего президента Эммануэля Макрона во время его речи на церемонии открытия. В целом открытие вышло скомканным и затянутым.

* ЛГБТ-запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж UFC Россия Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 19:41
Испанцы помогли российскому кораблю «Штандарт»
РИА «Новости»
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Питание для команды российского фрегата «Штандарт», который власти Испании не пустили в порт из-за санкций, помогают обеспечить жители небольшого городка на острове Иль Аруса. Об этом сообщили «Известия».

«На борту 15 человек из семи стран. У нас всегда международный экипаж», - рассказал капитан фрегата Владимир Мартусь.

Корабль встал на якорь в бухте возле испанского острова. Местные жители на рыбацких лодках-платформах привозят воду экипажу. Также матросы на шлюпках добираются к берегу, чтобы пополнить запасы провизии.

«Штандарт» остановился у испанских берегов, потому что его не пустили в порт страны из-за европейских санкций. Корабль должен был участвовать в международных парусных фестивалях. Матрусь намерен обращаться напрямую в Евросоюз для отмены санкций.

«Штандарт» - историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999 году.

Ранее председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькани рассказал, что Франция не смогла разрешить кораблю пополнить запасы в порту из-за усиления влияния ЕС. По его словам, власти пошли на поводу у объединения, а это - проявление слабости.

Санкт-Петербург Питание Военные Корабли Санкции Испания Фестивали
27 июля 2024, 16:11
Орбан признал растущую поддержку России в мире
РИА «Новости»
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Все больше стран поддерживают Россию, несмотря на санкции Запада. Об этом во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трансляцию провел телеканал М1.

Он подчеркнул, что государства Запада заняли антироссийскую позицию и призвали весь мир поступить также. Несмотря на их усилия, другие страны стали все чаще одобрять российскую позицию, сообщил сайт kp.ru.

Орбан добавил, что РФ, несмотря на мнения в Евросоюзе и США, считают партнером такие государства как Индия, Турция, Иран, Китай и страны мусульманского мира.

Ранее венгерский премьер высказал свое мнение о влиянии экономических ограничений на российскую экономику. По его словам, Россия проявила большую гибкость, а также укрепила IT и банковский сектор, благодаря чему финансовая система выдержала давление Запада.

Венгрия Россия Запад Виктор Орбан
27 июля 2024, 14:58
«Никакой открытости». Южная Корея настояла на встрече с Лавровым без прессы
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель выступил против присутствия журналистов на вступительной части встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«В Южной Корее Штаты тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно - никакой открытости», - написала Захарова.

Дипломат подчеркнула: Южная Корея загнала себя в тупик американского вассальства.

Лавров прибыл в Лаос 25 июля для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. У Лаврова запланировано большое количество двусторонних встреч. Визит министра продлится до 27 июля.

Ранее министра иностранных дел России пытались прервать на заседании СБ ООН. Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта , отмечала Захарова. Лавров поставил на место постпреда США при ООН.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Южная Корея

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