20 июня 2024, 05:37

Сбежавшего экс-командира ЧВК «Вагнер» Медведева посадили в Норвегии

РИА «Новости»
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Бывшего командира ЧВГ «Вагнер» Андрея Медведева, который сбежал в Норвегию, приговорили к 120 дням тюрьмы за нападение на бармена и избиение девушки. Об этом сообщило издание Barents Observer.

По информации издания, в ноябре 2023 года Медведев в состоянии алкогольного опьянения попытался устроить драку с барменом, который отказался продавать ему спиртные напитки.

В ту же ночь мужчина избил свою девушку, приревновав ее к пожилому таксисту. Он бил ее кулаком и ладонью по лицу, кусал и оскорблял, а также угрожал убийством, если она расскажет о случившемся. Полиция задержала мужчину, его девушку госпитализировали. Врачи обнаружили у пострадавшей гематомы, укусы, мелкие кровоизлияния в глазу.

Медведев попытался убедить суд, что девушка сама себя избила, а некоторые отметины на ее теле могут быть «следами страсти». Пострадавшая поддержала версию обвиняемого, но суд ей не поверил.

В феврале этого года Норвегия отказала Андрею Медведеву в предоставлении убежища. В то же время суд принял решение пока не депортировать бывшего военного в Россию.

Суд Норвегия Россия Мужчины
20 июня 2024, 05:58
Девушка родила ребенка в ресторане и назвала его в честь заведения
Unsplash
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Американка родила ребенка в одном из ресторанов и решила назвать сына в честь заведения. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, роды проходили в Арканзасе. Туда Тайвия Вудфорк приехала вместе с родственниками. Она почувствовала боли в животе, когда сидела с семьей в одном из местных ресторанов. Как заявила 26-летняя девушка, она даже не знала о своей беременности. Рожать ей в итоге пришлось в туалете заведения.

Вудфорк захотела назвать сына в честь ресторана, где он появился на свет. Сотрудники заведения признались, что обрадовались такому решению девушки. Они подарили ей подарки для ребенка и вручили бонусную карту на 200 долларов. Сейчас Вудфорк и ее сын чувствуют себя хорошо.

Дети Беременность Рестораны
20 июня 2024, 03:25
Стало известно число умерших россиян во время хаджа в Саудовской Аравии
Freepik
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Пятеро россиян, четверо из них — из Дагестана, скончались во время паломничества в Саудовской Аравии. Только двое из них зарегистрировались как паломники, сообщил РИА «Новости» источник в хадж-миссии России.

«По последним данным, во время совершения хаджа умерли пять человек. Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные - туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы», - сказал он.

По его словам, 69-летний паломник из Дагестана умер от сердечной недостаточности, две нелегальные паломницы скончались после вынужденного перехода на несколько десятков километров.

Ранее стало известно, что во время хаджа в Саудовскую Аравию умерли 577 паломников. По данным AFP, свыше 300 египтян скончались из-за жары. Такое огромное количество погибших связали с большим числом незарегистрированных паломников.

Пятеро россиян, четверо из них - из Дагестана, скончались во время паломничества в Саудовской Аравии. Только двое из них зарегистрировались как паломники, сообщил РИА «Новости» источник в хадж-миссии России.

Дагестан Саудовская Аравия Россия Жара
20 июня 2024, 02:21
Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США
Пресс-служба Кремля
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Вьетнамские власти проигнорировали критику со стороны первых лиц США, принимая с визитом президента России Владимира Путина. Об этом сообщило Bloomberg.

«Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США», - отметили в публикации.

По данным агентства, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в вопросах энергетики и вооружения. Против визита президента РФ возражало американское посольство в Ханое.

Авторы статьи указали, что Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не стал осуждать Россию после начала спецоперации на Украине, а призывал к дипломатическому решению конфликта.

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с визитом 19 июня. В Ханое он проведет переговоры с руководителями страны.

США Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 02:08
Болгарская принцесса Калина шокировала людей своей внешностью
Freepik
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Дочь изгнанного царя Болгарии, 52-летняя принцесса Калина, стала объектом внимания из-за своей резко изменившейся внешности. Раньше она считалась красавицей, но сейчас ее облик вызывает много вопросов, сообщил сайт kp.ru.

Принцессу Калину недавно заметили с мужем на похоронной церемонии после четырех лет затворничества. Она рассказала, что занимается кроссфитом и наращивает мускулы исключительно для поддержания здоровья.

Некоторые представители СМИ предположили, что мускулы Калины скрывают недостатки ее внешности и не связаны со склонностью к здоровому образу жизни. До замужества в 2002 году Калина была очень привлекательной, но потом ее лицо начало сильно меняться - изменились форма носа и черты лица.

В детстве Калина во время спортивных занятий выбила себе два зуба. А в 27 лет, когда она обратилась к стоматологу, тот при установке протеза занес инфекцию, поразившую носовые хрящи.

Ситуация усугубилась после того, как Калина отправилась в морскую экспедицию. Там у нее развилась новая инфекция, которую она лечила промыванием носа и глаз морской водой. В итоге инфекция поразила и часть глаза. Пластические операции только усугубили ситуацию.

Аргентинская актриса Сильвина Луна умерла от осложнений, вызванных неудачной пластической операцией. Хирурги ввели ей в ягодицы метакрилат.

Суд Болгария

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