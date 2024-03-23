СБ ООН призвал привлечь к ответу всех причастных к теракту в Crocus City Hall

«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого <…> террористического акта», - отметили в документе для прессы.

В СБ ООН обратились ко всем государствам в соответствии с их обязательствами по международному праву и действующим резолюциям оказать активное сотрудничество правительству России и другим компетентным органам.

Любые акты терроризма во всемирной организации назвали преступными и неоправданными, а сам терроризм в любых формах его проявления - одной из самых серьезных угроз миру и безопасности.

«Гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале 22 марта <…> привел к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек , некоторые из которых находятся в критическом состоянии», - отметили в заявлении, выразив соболезнования семьям жертв, всем россиянам и пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Полянский уточнил, что заявление в СБ ООН приняли по инициативе России. Он представил неофициальный перевод с английского и оригинальный вариант, предупредив, что от текста на русском тот может отличаться.

В ООН заявили, что к ответу за теракт в Crocus City Hall необходимо привлечь всех - исполнителей, организаторов и спонсоров. На это указали в заявлении Совета Безопасности всемирной организации, которое в своем Telegram-канале привел первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский