20 мая 2024, 23:28

СБ ООН отклонил резолюцию России против размещения оружия в космосе

РИА «Новости»
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Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции России, направленной на недопущение гонки вооружений в космосе. Инициатива не смогла набрать необходимых девяти голосов.

За резолюцию проголосовали семь стран: Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против проекта выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Швейцария воздержалась от голосования. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В начале мая США обвинили Россию и Китай в создании космического оружия. Помощник главы Пентагона по вопросам политики в околоземном пространстве Джон Пламб заявил, что РФ и КНР якобы разрабатывают, размещают и развертывают противокосмические вооружения наземного и орбитального базирования.

В России предложили проект резолюции для Совбеза ООН, призванный не допустить гонку вооружений в космосе. Согласно тексту документа, необходима разработка многосторонних соглашений, запрещающих применение силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. Проект также указывал на необходимость запретить размещать на земной орбите любые объекты, несущие ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения.

США Россия Оружие ООН Космос Китай
20 мая 2024, 22:27
«Сами виноваты». В Госдепе прокомментировали гибель президента Ирана
РИА «Новости»
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В США назвали виновных в гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. По словам официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, ответственность за авиакатастрофу лежит на иранских властях.

Миллер заявил, что вина иранских властей в решении использовать для перевозки первых лиц страны 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях. Об этом он сказал на брифинге для журналистов.

Также представитель Госдепа обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма».

Вечером в воскресенье, 19 мая, стало известно о том, что вертолет президента Раиси потерпел крушение. Спасатели нашли обломки воздушного судна лишь спустя несколько часов. Выяснилось, что вертолет полностью выгорел, а все пассажиры и члены экипажа погибли. На борту кроме президента Ирана находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, технический офицер и два пилота.

США Вертолеты Госдеп США Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 21:54
Нетаньяху осудил решение прокурора МУС по ордерам на арест
РИА «Новости»
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал проявлением «нового антисемитизма» решение главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге из-за его намерений добиться выдачи ордеров на арест для него и главы Минобороны страны. Причина — предполагаемые преступления Израиля против человечности в секторе Газа.

Нетаньяху назвал это решение абсурдным и ложным, направленным не только против него и главы военного ведомства, но и в целом против всего израильского государства, сообщило РИА «Новости». Он добавил, что категорически отвергает сравнение демократического Израиля с палестинскими боевиками, которое сделал прокурор МУС, поместив на одну скамью лидеров его страны и «подлых убийц» из ХАМАС.

«Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд», - заявил он в видеообращении к нации.

Кроме того, никакие решения гаагского суда или международного форума не помешают его стране использовать право на самооборону и добиться поражения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, подчеркнул премьер.

Ранее прокурор МУС Карим Ахмад Хан запросил выдачу ордеров. По мнению востоковеда Кирилла Семенова, Нетаньяху будет затягивать конфликт в Газе до момента прихода к власти в США Дональда Трампа.

Израиль Уголовное дело Суд Преступления Боевики Конфликт Израиля и Палестины Гаагский суд Биньямин Нетаньяху
20 мая 2024, 20:07
Ассанж сможет подать апелляцию на решение по экстрадиции в США
РИА «Новости»
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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу разрешили подать апелляцию на решение об экстрадиции в США. Такие данные со ссылкой на источники опубликовало Reuters.

По информации агентства, о предоставлении Ассанжу этого разрешения заявили два судьи Высокого суда Лондона. Решение приняли на фоне заявления основателя WikiLeaks о возможной дискриминации как гражданина иностранного государства.

По словам его адвоката Эдварда Фитцджеральда, судьям не стоит верить заверениям прокуроров США о том, что Ассанж сможет получить защиту, предусмотренную первой поправкой к американской Конституции, гарантирующей свободу слова. Их слова, по оценке юриста, «явно недостаточная гарантия».

В минувшем апреле президент США Джо Байден сообщал, что страна рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела Ассанжа.

США Джулиан Ассанж
20 мая 2024, 19:27
Названа дата похорон президента Ирана Раиси
Global Look Press
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Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Начиная с завтрашнего дня в Тебризе начнется церемония прощания со всеми погибшими в авиакатастрофе. Об этом сообщило агентство Mehr.

Правительственная делегация во главе с Раиси погибла при крушении вертолета в минувшее воскресенье, 19 мая, в горной местности северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Глава государства прибыл туда для участия в церемонии по запуску гидроузлов. Спасатели добрались до места крушения только на следующий день. Они подтвердили, что в результате происшествия никто не выжил.

Организацией траурных мероприятий и церемонией погребения займется специальный правительственный комитет под руководством вице-президента Мохсена Мансури.

«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», - заявил он в беседе с журналистами.

Шиитская святыня, где похоронят погибшего лидера страны, располагается в городе Мешхеде, втором по размерам после Тегерана населенном пункте Ирана.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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