СБ ООН отклонил резолюцию России против размещения оружия в космосе

За резолюцию проголосовали семь стран: Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против проекта выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Швейцария воздержалась от голосования. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В начале мая США обвинили Россию и Китай в создании космического оружия. Помощник главы Пентагона по вопросам политики в околоземном пространстве Джон Пламб заявил, что РФ и КНР якобы разрабатывают, размещают и развертывают противокосмические вооружения наземного и орбитального базирования.

В России предложили проект резолюции для Совбеза ООН, призванный не допустить гонку вооружений в космосе. Согласно тексту документа, необходима разработка многосторонних соглашений, запрещающих применение силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. Проект также указывал на необходимость запретить размещать на земной орбите любые объекты, несущие ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения.