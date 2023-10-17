СБ ООН не принял российский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа

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В публикации сказано, что против российского документа проголосовали четыре страны - США, Великобритания, Япония и Финляндия. Пять стран поддержали проект, еще шесть государств не стали голосовать.

Документ призывал к немедленному прекращению боевых действий и освобождению всех пленников. Кроме того, в нем выразили осуждение насилия и огня в сторону мирного населения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил российскому президенту Владимиру Путину, что израильские войска не намерены останавливаться, пока не уничтожат военный потенциал радикального палестинского движения ХАМАС. Во время телефонного разговора с Нетаньяху президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким израильтян, погибших из-за атаки палестинской военной организации.