Сайты РИА «Новости» и «Известий» заблокируют на территории Евросоюза

Евросоюз продолжит закупать российский сжиженный газ, но запретит его реэкспорт в третьи страны. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Объединение ввело 14-й антироссийский пакет санкций, который в первую очередь затронул энергетическую сферу. Авторы ограничений попытались снизить доходы России, запретив использовать свои терминалы для перегрузки российского СПГ для третьих стран.

Запрет будет распространяться и на терминалы, не подключенные к газотранспортной системе союза. Объединение заблокировало возможность инвестировать в проекты «Артик СПГ-2» и «Мурманск СПГ», а также предоставлять для них услуги и технологии.

По данным «Известий» , ЕС ввел ограничения против 27 российских судов и против авиакомпаний, выполняющим чартеры и частные перелеты по миру для физических и юридических лиц из России.