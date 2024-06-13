Саудовский наследный принц не поедет на саммит G7 в Италию

Саудовский принц направил благодарственную телеграмму премьер-министру Италии Джордже Мелони, в которой выразил сожаление, что не сможет принять ее приглашение на саммит «Большой семерки».

«Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа», - утонили в агентстве.

Лидеры G7 под председательством Италии встретятся 13–15 июня.

Страны G7 придумали способ передачи Украине доходов от замороженных российских активов. На саммите в Италии обсудят создание фонда , который будет финансироваться за счет доходов от активов РФ.