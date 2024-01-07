Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Снижение стоимости продиктовано снижением потребления нефти, которое традиционно приходится на февраль и март. Перерабатывающие заводы сокращают объемы закупок, используя этот период для технического обслуживания.

Новые цены будут распространяться в том числе и на азиатский рынок, который играет ключевую роль для Саудовской Аравии. Отдельно Saudi Aramco представила февральские скидки для Северо-Западной Европы, Северной Америки и стран Средиземноморья.

Ранее страны ОПЕК+, в число которых входят Саудовская Аравия и Россия, согласились на снижение темпов нефтедобычи, которое должно сохранить уровень цен на топливо - в 2023 году они упали впервые за четыре года. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сделка уже принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей.