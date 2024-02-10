Саудовская Аравия призвала срочно созвать СБ ООН из-за штурма в Рафахе

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Сторонники НАТО запаниковали после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщили лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, состоявшаяся беседа отражает личную неудачу Североатлантического альянса.

«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» - написал он.

Журналист из Соединенных Штатов обнародовал двухчасовое интервью с российским лидером ночью 9 февраля. В соцсети Х его посмотрели более 166 миллионов человек, на YouTube - около 10 миллионов.

Беседа Карлсона с Путиным попала на первые полосы западных масс-медиа. Среди американских СМИ выдержки из интервью опубликовали журналы Newsweek и Forbes, газеты New York Times, Wall Street Journal, Daily Beast и другие.

Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск дважды поделился интервью Карлсона с Путиным в соцсети Х. Бизнесмен опубликовал короткую инструкцию, которая поможет пользователям запустить видео беседы на экране телевизоров.