Саудовская Аравия пригрозила продажей еврооблигаций в случае конфискации активов России

Саудовцы пригрозили продать европейские ценные бумаги в том случае, если страны «Большой семерки» присвоят себе замороженные активы России, сумма которых достигает 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на осведомленные источники.

Минфин королевства выразил свое несогласие поддержкой Украины за счет российских активов. Саудовская Аравия явно дала понять, что готова перейти от угроз к действиям. Кроме того, саудовцы конкретно упомянули долги, выпущенные французским казначейством, что говорит о серьезности их намерений.

Собеседник издания Bloomberg добавил, что запасы французских облигаций у Эр-Рияда могут составлять десятки миллиардов евро. Этот объем нельзя назвать внушительным для европейских стран, но в Брюсселе считают, что последовать примеру саудовцев могут и другие государства.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии назвал невозможными мирные переговоры по Украине без участия России.