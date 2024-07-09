09 июля 2024, 23:44

Саудовская Аравия пригрозила продажей еврооблигаций в случае конфискации активов России

РИА «Новости»
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Саудовцы пригрозили продать европейские ценные бумаги в том случае, если страны «Большой семерки» присвоят себе замороженные активы России, сумма которых достигает 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Саудовцы пригрозили продать европейские ценные бумаги в том случае, если страны «Большой семерки» присвоят себе замороженные активы России, сумма которых достигает 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на осведомленные источники.

Минфин королевства выразил свое несогласие поддержкой Украины за счет российских активов. Саудовская Аравия явно дала понять, что готова перейти от угроз к действиям. Кроме того, саудовцы конкретно упомянули долги, выпущенные французским казначейством, что говорит о серьезности их намерений.

Собеседник издания Bloomberg добавил, что запасы французских облигаций у Эр-Рияда могут составлять десятки миллиардов евро. Этот объем нельзя назвать внушительным для европейских стран, но в Брюсселе считают, что последовать примеру саудовцев могут и другие государства.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии назвал невозможными мирные переговоры по Украине без участия России.

G7 Саудовская Аравия Деньги Экономика
09 июля 2024, 22:50
США в панике. Штаты устроили переговоры с Индией после визита Моди в Россию
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Соединенные Штаты на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию осуществляли контакты с руководством этой страны. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы провели контакты с ними (с Индией - прим. ред.) в течение последних 24 часов. Я предпочту не раскрывать детали этих контактов», - подчеркнул чиновник.

Он также заявил, что США «обеспокоены» развитием российско-индийских отношений, и они донесли свои озабоченности до Индии в частном порядке.

Ранее Моди в ходе встречи с индийской диаспорой в Москве назвал Россию «партнером в горе и в радости».

Также Моди и президент России Владимир Путин подчеркнули важность невмешательства внешних сил во внутренние дела других стран.

США Индия Госдеп США Россия Нарендра Моди
09 июля 2024, 21:00
Россия ассиметрично ответит на санкции Черногории против СМИ
РИА «Новости»
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Запрет на вещание ряда российских СМИ в Черногории стал враждебным актом неприкрытой цензуры, и он не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о рестрикциях в отношении 20 отечественных медиаоператоров, в том числе Первом канале, «России 1», RT, «Спутнике», НТВ, РЕН ТВ и других.

«Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, цель это решения - придать видимость законности грубейшим нарушениям свободы средств массовой информации. Кроме того, «выслуживаясь перед Брюсселем» и лишая собственных граждан права на доступ к информации, власти Черногории таким образом попытались сделать еще один шаг, чтобы добиться прогресса на пути вступления в Евросоюз. При этом их не волнует, что они следуют русофобской трансатлантической повестке и подрывают демократические основы страны.

«Эти недружественные действия не останутся без асимметричного ответа», - предупредила Захарова.

Ранее она сравнила блокировку в Черногории российских СМИ с демонстрацией национализма.

Мария Захарова Санкции Россия МИД РФ Черногория
09 июля 2024, 20:34
Четыре метра в длину. В Австралии мужчина серьезно пострадал после нападения акулы
Unsplash
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На австралийском побережье крупная акула напала на купающегося мужчину. Об инциденте сообщила газета The Sun.

За несколько часов до трагедии, случившейся в поселке Корал-Бэй в штате Западная Австралия, береговая охрана обнаружила тушу китa. Власти выпустили предупреждение об акулах в этом районе, но пляжи так и не закрыли.

Несмотря на опасность, утром мужчина отправился купаться. Ему чудом удалось спастись, так как длина нападавшей хищной рыбы достигала порядка четырех метров. Состояние пострадавшего мужчины оценивается как стабильное.

В июне прошлого года в Хургаде жертвой нападения акулы стал россиянин. Вместе с ним в воде была девушка, которой удалось доплыть до берега.

Австралия Акулы
09 июля 2024, 19:03
«Намасте». Моди попрощался с Россией традиционным индийским жестом
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул Москву, завершив двухдневный официальный визит в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет главы индийского правительства вылетел из аэропорта Внуково-2. Во время торжественной церемонии проводов высокого гостя прозвучали гимны двух стран. На взлетно-посадочной полосе выстроился почетный караул.

Главу индийского кабинета министров провожал заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Моди перед входом в самолет поприветствовал провожавших традиционным индийским жестом «намасте», который представляет собой соединение двух ладоней перед собой.

Ранее в ходе встречи с индийской диаспорой в Москве Моди назвал Россию «партнером в горе и в радости».

Индия Россия Нарендра Моди

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