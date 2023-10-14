Саудовская Аравия прекратила переговоры с Израилем о нормализации отношений

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Собеседники агентства подчеркнули, что решение носит временный характер и полном прекращении контактов речи не идет. Эту информацию на условиях анонимности подтвердил высокопоставленный чиновник США. Он добавил, что администрация президента Джо Байдена ведет переговоры с королевством.

Источники агентства Reuters заявили, что Саудовская Аравия начала взаимодействие с Ираном , чтобы не допустить распространения конфликта на весь Ближний Восток.

Министерство иностранных дел королевства на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовало официальное заявление, в котором выступило против призывов Израиля к насильственному перемещению палестинцев из Газы и осудила удары по гражданскому населению территории.

Журналисты Bloomberg отметили, что решение Саудовской Аравии стало еще одним доказательством того, насколько сильно атака ХАМАС и ответные удары Израиля изменили ситуацию на Ближнем Востоке.

Они пояснили, что все многолетние усилия США по углублению связей еврейского государства с соседями начали трещать по швам. Сейчас спасти ситуацию пытается Госсекретарь Энтони Блинкен, который отправился в турне по арабским странам.

В официальном заявлении внешнеполитического ведомства США указали, что поддержка Израиля важна, но также важно приложить силы для создания стабильности на всем Ближнем Востоке.

Налаживание отношений Израиля со странами Ближнего Востока началось в 2020 году с подписания Авраамских соглашений с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Марокко. Саудовская Аравия отказалась от подписания, заявив, что это невозможно до разрешения палестино-израильского конфликта. При посредничестве США переговоры между Израилем и королевством все же начались.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отмечал, что с каждой новой встречей перспективы нормализации отношений становятся все четче.

Западные аналитики не исключили, что за атакой ХАМАС на Израиль стоял Иран. На такой шаг он пошел, чтобы не допустить налаживания отношений с Саудовской Аравией , за которой могли подтянуться другие страны региона.