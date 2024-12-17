17 декабря 2024, 16:36

Сара Вагенкнехт выдвинулась в канцлеры Германии с ожиданием проигрыша

Global Look Press
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Прославившаяся левыми взглядами и критикой предоставления военной помощи Украине немецкий политик Сара Вагенкнехт стала кандидатом на пост канцлера от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Об этом сообщила газета Die Zeit.

Генеральный секретарь партии Кристиан Лейе заявил, что ни кандидат, ни руководство политического объединения не испытывают никаких иллюзий и прекрасно понимают, что шансов на победу у Вагенкнехт нет.

«Мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Мы пошли на такой шаг, чтобы наши конкуренты не получили неоправданного преимущества», - заявил он.

Лейе пояснил, что ряд телевизионных каналов во время предвыборной кампании устраивают дебаты только между кандидатами в главы правительства.

В минувший понедельник, 16 декабря, Бундестаг вынес вотум недоверия действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу и всему правительству. В ближайшие дни президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен принять решение о роспуске парламента и перевыборах, из которых сформируется новый кабмин. По предварительным подсчетам, новое голосование пройдет 23 февраля.

Инициатором вотума недоверия стал сам Шольц. На такой шаг он пошел из-за развала правительственной коалиции после ухода с поста министра финансов лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера.

В истории послевоенной Германии это третий случай, когда канцлер решился на подобный маневр. Ранее к нему прибегал Гельмут Коль, у которого получилось возглавить правительство во второй раз. Следующим стал Герхард Шредер. Но по итогам повторных выборов он уступил пост канцлера Ангеле Меркель.

Прославившаяся левыми взглядами и критикой предоставления военной помощи Украине немецкий политик Сара Вагенкнехт стала кандидатом на пост канцлера от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость». Об этом сообщила газета Die Zeit.

Германия Выборы
17 декабря 2024, 09:50
Многомиллиардный тендер на строительство субмарин для Индии приостановили
U.S. Department of Defense
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Индия решила приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок на своих верфях для ВМС страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Объявление победителя тендера отложили на неопределенное время из-за жалоб индийских подрядчиков на испанские и немецкие компании, не выполнившие обязательства по передаче технологий для строительства субмарин.

Журналисты отметили, что срыв сделки стал серьезным ударом по правительству Нарендры Моди, который стремился получить для страны серьезное вооружение по программе Make in India.

«Ситуация с западными компаниями поспособствует активизации сотрудничества России с Индией в сфере модернизации военно-морского флота, учитывая готовность Москвы передать Дели необходимые технологии», - добавили они.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в Москве провел переговоры с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом. Во встрече также принял участие министр обороны России Белоусов.

Индия Строительство Военные
16 декабря 2024, 19:00
США ввели новые санкции против России и Северной Кореи
РИА «Новости»
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Министерство финансов США добавило в санкционный список 11 физических и восемь юридических лиц из России и Северной Кореи. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами ведомства.

Согласно документу, все физические лица, попавшие в обновленный перечень американского Минфина, являются гражданами КНДР.

Среди компаний, которых коснутся ограничения, значатся российские ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг», а также четыре зарегистрированные в Северной Корее организации.

В Министерстве финансов США не уточнили, каковы основания для введения новых санкций.

Сегодня Евросоюз включил российскую авиакомпанию Utair в очередной пакет санкционных ограничений против России.

США Санкции
16 декабря 2024, 17:51
Асад узнал о падении Дамаска на российской авиабазе Хмеймим
Global Look Press
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Бывший президент Сирии Башар Асад сообщил, что получил информацию о падении Дамаска по прибытии на российскую военную базу Хмеймим. Заявление политика привела его пресс-служба.

«По прибытии на базу Хмеймим я узнал, что наши войска оставили все свои боевые позиции», - отметил Асад.

Бывший президент Сирии подчеркнул, что, пока находился на российской авиабазе, ситуация вокруг объекта ухудшалась - его постоянно атаковали беспилотники.

Асад уточнил, что в связи с этим власти России потребовали, чтобы командование базы эвакуировало его на территорию РФ.

Ранее Башар Асад подчеркнул, что не покидал Дамаск до утра 8 декабря.

Сирия Россия Захват власти в Сирии Башар Асад
16 декабря 2024, 17:34
Пьяный подросток застрелил свою семью в Нью-Мексико
Global Look Press
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В американском штате Нью-Мексико задержали подростка, который убил четырех своих родственников. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Рано утром в субботу, 14 декабря, шестнадцатилетний юноша, который был сильно пьян, позвонил в службу спасения и сообщил о смерти людей возле города Белен. Подросток добровольно сдался правоохранителям, прибывшим на место происшествия.

Сотрудники полиции нашли в доме тела четырех человек 42, 35, 16 и 14 лет, а также пистолет.

Убившему свою семью юному жителю Нью-Мексико предъявили обвинения по четырем пунктам.

Ранее около отеля New York Hilton Midtown в Нью-Йорке неизвестный застрелил главного исполнительного директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

США Убийства Преступления

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