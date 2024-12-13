Санта уже не тот. В США мужчина убегал от полиции и застрял в дымоходе

По данным журналистов, мужчина пытался скрыться от полиции. Он и другие подозреваемые находились на крыше дома в городе Фолл-Ривер, когда детективы искали их. Двое товарищей прыгнули вниз и сбежали, а 33-летний Роберт Лангле решил уйти другим способом - через дымоход. Когда американец забрался туда, то застрял.

Чтобы выбраться, ему потребовалась помощь спасателей. Когда его вытащили, то отправили в больницу, а уже там арестовали. Правоохранители предъявили беглецу несколько обвинений, включая хранения наркотиков.

Ранее в Калифорнии семилетний ребенок случайно застрелил двухлетнего брата. Старший нашел в бардачке машины пистолет и выстрелил в младшего. Очевидцы сразу вызвали полицейских. Правоохранители срочно доставили ребенка в больницу, но врачи не смогли его спасти. По факту случившегося возбудили уголовное дело.