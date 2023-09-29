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Дипломаты подчеркнули, что новыми ограничениями Великобритания в очередной раз пытается поставить под сомнение территориальную целостность России.

Авторы заявления пояснили, что королевство считает незаконными референдумы о вхождении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Хотя Великобритания сама провела подобный плебисцит в 2013 году на Фолклендских (Мальвинских) островах, принадлежность которых не первый год оспаривает Аргентина.

«В Лондоне, судя по всему, считают результаты этого референдума достаточными для определения статуса архипелага. Видим в этом явный двойной стандарт», - подчеркнули в посольстве России.

Правительство Великобритании объявило о расширении российского санкционного списка. Новыми фигурантами стали глава МЧС Александр Куренков , депутат Госдумы Александр Сидякин, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и руководство Центральной избирательной комиссии.

Великобритания не оставила попыток вмешаться во внутренние дела России через новые санкции в отношении должностных лиц и Центральной избирательной комиссии. Как сообщил ТАСС , такое заявление выпустило посольство России в Лондоне.