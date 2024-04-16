16 апреля 2024, 04:53

Санкции США затронут треть экспорта алюминиевого гиганта «Русал»

Freepik
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Санкционные ограничения США и Великобритании, запрещающие импорт алюминия из России, могут коснуться значительной части экспорта компании «Русал». Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам „Русала“ объемом 1,5 миллиона тонн. Или около трети общего экспорта», - сказано в публикации.

Из-за ограничения «Русалу» придется отправить продукты на и без того заполненные склады. Это вызовет новые трудности для организации в условиях взаимосвязанных глобальных производственных и логистических сетей.

Ранее стало известно, что цены никеля и алюминия увеличились после введения США и Великобританией запрета на поставки ряда российских металлов. Стоимость алюминия с 15 апреля поднялась на 9,4%, никеля - на 8,8%.

Американская и британская сторона расширили санкционные ограничения 12 апреля. Новые запреты предполагают, что Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы ряда материалов с помощью российских поставок.

США Великобритания Экспорт Запреты Санкции Металлы
16 апреля 2024, 05:05
МАГАТЭ не обнаружило признаков наличия у Ирана ядерного оружия
Global Look Press
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МАГАТЭ не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Такое заявление журналистам сделал глава агентства Рафаэль Гросси, его процитировало РИА «Новости».

Директор МАГАТЭ отметил, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия ядерного оружия.

«У нас в агентстве нет какой-либо информации или индикаторов, свидетельствующих, что в Иране есть ядерная программа», - заявил Гросси.

В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили в сторону Израиля 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля - земля» и 36 крылатых ракет. Это был ответ на удар Израиля по посольству в Дамаске. В Израиле заявили, что иранские ракеты и дроны не достигли целей. Основной ущерб инфраструктуре страны причинили баллистические ракеты.

Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке может начаться новый кризис.

Ядерное оружие Израиль Ракеты Оружие Иран МАГАТЭ
16 апреля 2024, 04:29
Полиция Грузии задержала на митинге 14 противников закона об иноагентах
РИА «Новости»
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Во время митинга в Тбилиси задержали 14 человек. Об этом сообщило МВД Грузии на официальном сайте.

Протестующие против закона об иноагентах собрались перед зданием парламента. Полиция неоднократно призывала митингующих к порядку и грозила применением спецсредств в случае неповиновения.

«Участники проигнорировали эти требования, нарушили общественный порядок, сопротивлялись правоохранителям и оскорбляли их», - сказано в заявлении министерства.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в первом чтении в марте, после чего в стране начались массовые акции протестов. Законопроект отозвали из парламента по решению властей.

Экс-президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Он призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии»

Грузия Законы Протесты Митинги Полиция Иноагенты
16 апреля 2024, 03:32
Завод по производству снарядов загорелся в США
Pixabay
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Крупный пожар вспыхнул на заводе по производству снарядов в городе Скрантон штата Пенсильвания. По информации компании-владельца завода General Dynamics, пострадавших нет, об этом сообщило издание The Atlas News.

«Примерно в 15:00 по восточному стандартному времени (23:00 по московскому) <…> на заводе по производству боеприпасов армии в Скрантоне <…> вспыхнул крупный пожар», - написало издание.

По данным газеты, очевидцы опубликовали фотографии и видео, на котором из труб завода валит черный дым. General Dynamics подтвердила, что на предприятии был пожар, его потушили. Пострадавших нет.

Издание установило, что завод является одним из семи, снабжающих вооружением армию США. Предприятие производит крупнокалиберные и минометные снаряды, в том числе 155-миллиметровые боеприпасы, которые активно поставляют Украине.

США заявили о готовности вернуться к договору об СНВ, если Россия также будет придерживаться пунктов этого соглашения. РФ приостановила участие в ДСНВ в феврале прошлого года.

США Пожары Заводы Армия
16 апреля 2024, 03:17
США заявили о готовности вернуться к договору об СНВ
РИА «Новости»
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В США заявили о готовности соблюдать российско-американский Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Доклад об этом решении разместили на сайте Государственного департамента.

В документе отметили, что Соединенные Штаты готовы вернуться к исполнению договора об СНВ в том случае, если Россия также будет придерживаться пунктов этого соглашения.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассуждать о судьбе ДСНВ сейчас бессмысленно из-за того, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы России.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.

Ядерное оружие США Россия

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