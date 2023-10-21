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«Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, <…> нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны», - написал автор публикации.

Он добавил, что ФРГ, отказываясь от расследования теракта на «Северных потоках», жертвует национальными интересами ради выгоды преступников. Кроме того, Германия, сильно зависящая от экспорта, потеряла внушительного торгового партнера в лице Китая. Вместе с тем она долго находилась в зависимости от российских поставок энергоносителей, а теперь ей приходится закупать нефть и газ по завышенной стоимости. Это негативным образом сказывается на государственной казне, считает автор.

Сегодняшняя политическая траектория США чревата тем, что Западной Европой пожертвуют в интересах Украины. Это может искалечить регион как экономически, так и политически, отмечается в материале.

Ранее министры финансов стран G7 постановили, что замороженные в их странах активы России не будут размораживать до выплаты компенсаций Украине. Главы Международного валютного фонда и других финансовых организаций пообещали продолжать поддержку Украины.