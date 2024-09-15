Санкции США против российских СМИ назвали охотой на ведьм

Дипломат подчеркнула, что американские власти устроили охоту на ведьм, чтобы усилить продвигаемую в обществе атмосферу всеобщего страха и шпиономании, продолжить манипуляции общественным мнением и закрыть от людей любую неудобную информацию.

Теперь США решили распространить свои практики тоталитарной цензуры не только на свою территорию, но и другие страны. В нарушение международных обязательств и положений собственной Конституции, заметила Захарова, американские власти объявили войну свободе слова по всему миру.

«Перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством», - обратила она внимание.

В минувшую пятницу, 13 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что журналисты RT работали с российской разведкой и проводили секретные операции по вмешательству в дела других стран, а также принимали участие в военных закупках. Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что уже обратился к коллегам из Канады и Великобритании, чтобы объединить дипломатов по всему миру для противостояния RT.