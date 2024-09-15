15 сентября 2024, 13:26

Санкции США против российских СМИ назвали охотой на ведьм

РИА «Новости»
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Введенные против российских медиа санкции власти США попытались оправдать борьбой о «вмешательстве» в свои внутренние дела. Но на деле речь идет о введении тотальной цензуры по всему миру. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Полный текст ее обращения опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что американские власти устроили охоту на ведьм, чтобы усилить продвигаемую в обществе атмосферу всеобщего страха и шпиономании, продолжить манипуляции общественным мнением и закрыть от людей любую неудобную информацию.

Теперь США решили распространить свои практики тоталитарной цензуры не только на свою территорию, но и другие страны. В нарушение международных обязательств и положений собственной Конституции, заметила Захарова, американские власти объявили войну свободе слова по всему миру.

«Перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством», - обратила она внимание.

В минувшую пятницу, 13 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что журналисты RT работали с российской разведкой и проводили секретные операции по вмешательству в дела других стран, а также принимали участие в военных закупках. Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что уже обратился к коллегам из Канады и Великобритании, чтобы объединить дипломатов по всему миру для противостояния RT.

США Журналистика Мария Захарова Санкции Россия МИД РФ
15 сентября 2024, 10:03
Британский премьер подпадет под расследование из-за гардероба жены
Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не задекларировал гардероб своей супруги, и теперь ему грозит расследование. Об этом сообщила газета The Times.

Авторы публикации пояснили, что Стармер нарушил парламентские правила декларирования расходов, не сообщив о том, что в покупке одежды для его жены участвовал донор Лейбористской партии.

По информации источника The Times, крупнейшим финансовым спонсором Стармера выступает член палаты лордов Вахид Алли. За этот год он предоставил премьер-министру рабочие наряды, очки и часы на общую сумму свыше 18 тысяч фунтов стерлингов (23,6 тысячи долларов).

Но гардероб супруги Стармера при этом не задекларировали. Теперь в отношении премьера могут провести расследование, заключили журналисты.

На этом посту Стармера официально утвердили в начале июля. Его предшественник Риши Сунак продержался в должности чуть более полутора лет.

Великобритания Одежда Премьеры Кир Стармер
15 сентября 2024, 09:41
Финляндия и Эстония попали в зависимость от России
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Финляндия и Эстония среди всех недружественных стран особенно сильно зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

Финляндия и Эстония среди всех недружественных стран особенно сильно зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

Россия продала в Финляндию никель на 335,7 миллиона долларов, это 88,4% от всего импорта. В Эстонию - на 1,5 миллиона долларов, что составляет 44,1%.

Словения купила 4% никеля на 561,3 тысячи долларов. Нидерланды - 2,6% на 13,8 миллиона, Польша - 2,4% на 2,8 миллиона в американской валюте, Латвия - 1,6% на 9,6 тысячи, Испания - 1,5% на 2,4 миллиона.

Сейчас предложенные президентом России ограничения экспорта в недружественные страны урана, титана и никеля находятся на стадии обсуждения. Заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков рассказал, что пока есть идея ввести ограничения поставок в конкретные государства , в том числе в США.

Финляндия Россия Эстония
15 сентября 2024, 04:47
КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
Freepik
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КНДР снова запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары, предположительно, с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

«Воздушные шары Севера могут отправиться в провинцию Кенги, которая окружает Сеул», - сообщили журналистам южнокорейские военные.

Они призвали людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции, а также остерегаться упавших предметов.

КНДР запускала шары с мусором в течение пяти дней подряд, начиная с 4 сентября. Потом Пхеньян снова попытался запустить их в ночь на 12 сентября, но безуспешно. В тот раз шары не пересекли границу.

До этого Сеул обвинил Пхеньян в запуске шаров с мусором в конце июня. В первых числах того же месяца КНДР отправила воздушные шары еще и с экскрементами , объяснив это «ответными действиями» на разосланные активистами Юга антиправительственные листовки.

В начале лета заместитель завотделом ЦК Трудовой северокорейской партии Ким Е Чжон, сестра главы КНДР Ким Чен Ына заявила, что запущенное Сеулом пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей может привести «к очень опасной ситуации» и дальнейшей конфронтации.

Северная Корея Южная Корея КНДР Армия Мусор
15 сентября 2024, 01:25
Более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте
Freepik
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Более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте. Об этом сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.

Египет Туризм ДТП Россия Автобусы

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