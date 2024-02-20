20 февраля 2024, 11:05

Санкции США осложнили торговлю между Россией и Турцией

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Указ США о вторичных санкциях против России осложнил торговые отношения между Россией и Турцией. Об этом написало агентство Reuters, сославшись на источники.

«Действия США ввести санкции против финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, заморозили турецко-российскую торговлю», - отметили авторы материала.

Уточняется, что замедлились и нарушились некоторые платежи за импортируемую нефть и турецкий экспорт.

Вторичные санкции Соединенных Штатов, объявленные в декабре 2023 года, также привели к тому, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее физических и юридическим лицам.

Ранее макростратег, эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик заявил СМИ, что влияние санкций на РФ «сильно ограничено» и его еще сильнее снизили вовремя принятые кабмином меры, среди которых переориентация экспорта на Китай и Индию и легализация параллельного импорта.

Указ США о вторичных санкциях против России осложнил торговые отношения между Россией и Турцией. Об этом написало агентство Reuters , сославшись на источники.

США Турция Торговля Санкции Россия
20 февраля 2024, 10:56
Венесуэла скоро войдет в состав БРИКС
РИА «Новости»
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Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС. Об этом в эфире передачи «С Мадуро +», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он отметил, что БРИКС все больше укрепляется и объединяется на фоне изменений, происходящих в мире.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», - указал венесуэльский лидер.

Россия поддержала стремление Венесуэлы к вхождению в организацию. Расширение БРИКС также одобрил Китай. Заявки на вступление в организацию направили больше 20 государств из Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее Мадуро высказался о ситуации на Украине. По его мнению, этот конфликт разожгли страны Запада и НАТО. Президент Венесуэлы добавил, что Россия стала сильнее в экономическом плане и успешно противостоит западным странам.

Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС. Об этом в эфире передачи «С Мадуро » , заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Венесуэла Россия БРИКС
20 февраля 2024, 10:26
Турецкий банк озвучил условия для открытия счета гражданам России
Unsplash
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Государственные банки Турции открывают счета россиянам, но только при нескольких условиях. Об этом РИА «Новости» заявил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

По его словам, для открытия счета гражданину России следует предъявить банку вид на жительство, право на работу или специальную визу.

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза», - отметил представитель Ziraat.

Он добавил, что банковским организациям не запрещали открывать счета российским гражданам.

Ранее частные турецкие банки столкнулись с угрозами со стороны США из-за работы с Россией. Американская сторона потребовала тщательно проверять переводы в связи со введением антироссийских санкций. По словам источника РИА «Новости» в банковском секторе, предупреждения США финансовым организациям Турции дошли до «угрожающего тона».

Турция Банки Россия
20 февраля 2024, 09:44
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на год
Unsplash
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Антироссийские санкции Евросоюза оставили в силе еще на год. Решение Совета опубликовали в официальном журнале.

«Ограничительные меры, содержащиеся в решении (CFSP) 2022/266, должны быть продлены еще на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года», - постановил Совет ЕС.

Члены организации осудили проведение спецоперации, вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Они решили, что целесообразно сохранить уже действующие и при необходимости ввести новые ограничительные меры. Решение вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 21 февраля.

Санкции почти не оказали влияния на российскую экономику , заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По мнению президента России Владимира Путина, из-за ограничений для отечественных компаний открылись новые возможности.

Санкции Россия Евросоюз
20 февраля 2024, 08:25
Китай предложил Гутерришу спросить мнение афганцев о новом спецпосланнике ООН
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Назначение спецпосланника ООН по Афганистану может положительно повлиять на контакты со страной только в том случае, если решение генсека организации Антониу Гутерриша одобрят афганцы и заинтересованные стороны среди соседей. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом РИА «Новости» заявил специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн.

Он прокомментировал возможное назначение спецпосланника ООН по Афганистану, которое не учитывало мнение афганской стороны.

«Чтобы настроить весь механизм или выбрать персоналии, мы должны получить согласие афганцев и заинтересованных сторон среди стран-соседей и в регионе, чтобы это реально могло работать», - отметил спецпосланник МИД.

Юэ Сяоюн выразил уверенность, что ООН играет конструктивную роль в Афганистане, а механизм с участием стран-соседей помогает вносить вклад в мир и стабильность в регионе. Специальный посланник МИД Китая добавил, что организации следует продолжать работу в этом направлении.

Он также сообщил, что КНР выражает готовность присоединиться к платформе с участием России, Ирана и Пакистана.

Ранее востоковед Станислав Тарасов рассказал, что дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке затронет множество стран, в том числе и Афганистан. По его словам, западные спецслужбы инициируют проблемы в регионе ради своих целей.

Афганистан Россия ООН Китай

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