Санкции США не повлияют на работу Запорожской АЭС

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«На обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и работе персонала никак не скажется включение ЗАЭС в санкционные списки США», - подчеркнула она.

Яшина напомнила слова генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева о том, что корпорация уже несколько лет ведет деятельность в условиях санкций, но достигает поставленных задач.

Помимо ЗАЭС, санкционные списки США пополнил выставочный центр «Патриот». Также ограничительные меры затронули 16 граждан России, Турции и Германии и ряд компаний. Среди них - российские «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени М. В. Фрунзе и Новотроицкий завод хромовых соединений.

Ранее в декабре 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против судьи Олеси Менделеевой и политолога Валерия Коровина.