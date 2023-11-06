Санкции «случайно» укрепили рубль, заявили в США

«Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали», - отметили в статье.

Опрошенные журналистами финансовые аналитики назвали потолок цен неэффективной мерой против российской экономики. По словам экспертов, Россия смогла нарастить экспорт энергоносителей и тем самым стабилизировать курс рубля.

Ранее неэффективность потолка цен на российскую нефть признал американский журнал The Foreign Policy. По мнению журналистов, Россия легко обошла ограничения, перенаправив сырье на другие рынки.

Потолок цен на нефть ввели страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия в прошлом году. Руководители этих государств запретили страховать танкеры, перевозящие российское сырье по цене выше 60 долларов за баррель. В результате Россия перенаправила экспорт энергоносителей в дружественные страны. Там российскую нефть смешивают и перерабатывают, продавая по всему миру.